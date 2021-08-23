Украинский флаг запустили в небо над Москвой 8 23.08.2021, 17:37

4,470

Фото: УП

Видеофакт.

В центре Москвы, Россия, в небо на воздушных шарах запустили государственный флаг Украины. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях в понедельник, 23 августа, сообщает korrespondent.net.

Напомним, что ранее в Киеве подняли самый большой флаг Украины. До этого в столице на флагштоке высотой около 90 метров установили новый трезубец. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Также президент Владимир Зеленский принял участие в поднятии флага в центре Украины. В Украине 23 августа отмечают день флага - президент поехал на церемонию в центр страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».