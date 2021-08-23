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Украинский флаг запустили в небо над Москвой

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  • 23.08.2021, 17:37
  • 4,470
Украинский флаг запустили в небо над Москвой
Фото: УП

Видеофакт.

В центре Москвы, Россия, в небо на воздушных шарах запустили государственный флаг Украины. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях в понедельник, 23 августа, сообщает korrespondent.net.

Напомним, что ранее в Киеве подняли самый большой флаг Украины. До этого в столице на флагштоке высотой около 90 метров установили новый трезубец. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Также президент Владимир Зеленский принял участие в поднятии флага в центре Украины. В Украине 23 августа отмечают день флага - президент поехал на церемонию в центр страны.

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