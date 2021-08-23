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В аэропорту Кабула вспыхнул пожар

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  • 23.08.2021, 17:49
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В аэропорту Кабула вспыхнул пожар

Причины ЧП пока не известны.

В аэропорту Кабула вспыхнул пожар. Кадры 23 августа публикуют местные жители в социальных сетях, сообщают «Известия».

На предоставленных записях видно, что на территории аэропорта что-то горит и поднимается дым. Причины ЧП пока не известны.

Ранее в этот же день управление гражданской авиации страны приостановило все рейсы в аэропорт Кабула и из него до дальнейших распоряжений из-за большого скопления людей в воздушной гавани, желающих покинуть страну.

Кроме того, телеканала CNN со ссылкой на источник сообщил, что Вашингтон изменит политику допуска в аэропорт столицы Афганистана. В аэропорт Кабула будут пускать только граждан США, держателей грин-карт и граждан стран НАТО.

В этот же день местный житель Вали Гулам рассказал о том, что множество людей стоят в пробке в попытке прорваться к воздушной гавани. Кроме того, слышны звуки стрельбы — военные пытаются усмирить граждан.

Накануне стало известно, что семь человек погибли в давке рядом с аэропортом Кабула.

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