«Там все время протесты»: Беларусь показали в американском сериале 1 23.08.2021, 17:46

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В новом мини-сериале «Кусь» зрителям напомнили про нашу страну.

Мни-сериал «Кусь» показывает жизнь двух соседок, врача Рейчел (Одра МакДональд) и доминатрикс Лили (Тейлор Шиллинг). В условиях самоизоляции они пытаются сохранить работу и не сойти с ума, когда начинается вторая волна коронавируса, которая приносит очень опасные мутации, сообщает zerkalo.io.

По сюжету, у врача Рэйчел есть друг — военный репортер Брайан Риттер (Уилл Свенсон). В одной из сцен ей приходится осматривать его тело, она замечает шрам на ноге и интересуется его происхождением.

«Это милицейская пуля из Беларуси. Там все время протесты», — отвечает он ей.

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