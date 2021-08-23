Иран отказался возвращать России 500 миллионов евро кредита на АЭС 6 23.08.2021, 17:55

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Страна не может получить доступ к своим средствам из-за санкций США.

Иран не может погасить долг перед России по кредиту, выданному на строительство АЭС «Бушер». Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Исламской республике Леван Джагарян, пишет сайт finanz.ru.

Речь о сумме в 500 млн евро, которая составляет примерно половину стоимости контракта на возведение второго и третьего блоков станции, заключенного в 1995 году.

О том, что Иран хотел бы «урегулировать» вопрос этой задолженности, 10 августа сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. «Мы ведем беседу с нашими российскими коллегами и идем к решению этого вопроса», - рассказывал он.

По словам Джагаряна, найти решение пока не удалось. «Основная причина, как нам объясняют, в том, что в результате незаконных односторонних санкций США Тегеран не может получить доступ к своим средствам, находящимся на счетах в иностранных банках, прежде всего, в Южной Корее и Японии», - рассказал посол.

Тем не менее, подчеркнул он, персонал на АЭС «Бушер» продолжает работать в штатном режиме.

Россия поставляет Ирану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Последняя партия прибыла в страну в апреле прошлого года.

В апреле иранские власти заявляли о сложностях в обслуживании АЭС из-за американских санкций, которые сделали невозможными долларовые расчеты с Россией. Замглавы Организации атомной энергетики Ирана Махмуд Джафари предупреждал, что станцию, возможно, придется остановить.

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