На крупнейших предприятиях Беларуси началась вспышка коронавируса 4 23.08.2021, 17:59

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иллюстрационное Фото: белта

Может, пора остаться дома?

На ряде предприятий Беларуси началась вспышка коронавируса, сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Среди них — БелАЗ и МЭТЗ им. Козлова. Рабочие сообщают, что в Жодино практически нет мест в больнице, а на МЭТЗ в одном лишь шестнадцатом цеху слегло 17 человек из 100.

Подписчики телеграм-канал «Баста!» пишут, что вспышка коронавируса также и на УП «Азот Сервис».

Власти тем временем молчат и не вводят никаких ограничительных мер.

Так может, пора остаться дома?

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