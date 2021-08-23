На крупнейших предприятиях Беларуси началась вспышка коронавируса

На крупнейших предприятиях Беларуси началась вспышка коронавируса4
- 23.08.2021, 17:59
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Может, пора остаться дома?
На ряде предприятий Беларуси началась вспышка коронавируса, сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).
Среди них — БелАЗ и МЭТЗ им. Козлова. Рабочие сообщают, что в Жодино практически нет мест в больнице, а на МЭТЗ в одном лишь шестнадцатом цеху слегло 17 человек из 100.
Подписчики телеграм-канал «Баста!» пишут, что вспышка коронавируса также и на УП «Азот Сервис».
Власти тем временем молчат и не вводят никаких ограничительных мер.
Так может, пора остаться дома?