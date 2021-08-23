Каждый третий автомобиль, купленный в Дании в этом году, ездит на электричестве 23.08.2021, 18:05

Сегодня по датским дорогам ездят больше 100 тысяч электромобилей.

Каждый третий датчанин, купивший автомобиль в этом году, предпочел электромобиль, подсчитали в налоговом министерстве Дании, пишет «Евро пульс».

Лидером в переходе на этот эко-транспорт стал муниципалитет Торнби: 60% автомобилей, купленных в начале 2021 года, ездят на электричестве. В Копенгагене эта доля чуть ниже — 42%.

Сегодня по датским дорогам ездят больше 100 тысяч электромобилей. Через 10 лет их станет в 10 раз больше – Дания планирует добиться цели в 1 миллион «зеленых» автомобилей на дорогах.

Для этого правительство выделило отдельный бюджет, который используют для развития инфраструктуры.

Инициативы, касающиеся перехода на более экологичные виды транспорта, затрагивают не только частных владельцев авто. 78% городских автобусов в Дании работают исключительно на электричестве. Это сделало страну лидером в ЕС по доле наземного городского транспорта без вредных выбросов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».