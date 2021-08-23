Учитель из Солигорска присоединилась к забастовке

Учитель из Солигорска присоединилась к забастовке2
- 23.08.2021, 18:21
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Инна Прилуцкая требует освободить всех политзаключенных и провести новые выборы.
Еще один настоящий белорус присоединился к Общереспубликанской стачке, пишет телеграм-канал «БОР».
- Я, Прилуцкая Инна Михайловна, учитель ГУО «Средняя школа» номер 5 города Солигорска, поддерживаю требования стачкома ОАО «Беларуськалий» и присоединяюсь к общереспубликанской стачке.
Присоединяюсь к требованиям стачечного комитета «Беларуськалий» Солигорска:
- освобождение всех политических заключенных;
- проведение честных демократических выборов;
- привлечение всех виновных к ответственности за фальсификацию выборов и за преступления против народа Беларуси.
Стачке быть!