Учитель из Солигорска присоединилась к забастовке 2 23.08.2021, 18:21

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Инна Прилуцкая требует освободить всех политзаключенных и провести новые выборы.

Еще один настоящий белорус присоединился к Общереспубликанской стачке, пишет телеграм-канал «БОР».

- Я, Прилуцкая Инна Михайловна, учитель ГУО «Средняя школа» номер 5 города Солигорска, поддерживаю требования стачкома ОАО «Беларуськалий» и присоединяюсь к общереспубликанской стачке.

Присоединяюсь к требованиям стачечного комитета «Беларуськалий» Солигорска:

- освобождение всех политических заключенных;

- проведение честных демократических выборов;

- привлечение всех виновных к ответственности за фальсификацию выборов и за преступления против народа Беларуси.

Стачке быть!

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