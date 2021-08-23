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Что происходит в аэропорту Кабула?

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  • 23.08.2021, 18:27
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Что происходит в аэропорту Кабула?

Число людей, которые стремятся покинуть Афганистан, становится все больше.

В аэропорту Кабула, куда устремились люди со всего Афганистана в попытке убежать из страны после захвата власти "Талибаном", продолжается кризис и появляются все новые погибшие. Поток желающих уехать не спадает, люди по-прежнему надеются прорваться в аэропорт.

Журналистка «Настоящего времени» Лиза Карими каждый день рассказывает из Кабула, что происходит в городе после прихода к власти талибов.

— Расскажите, пожалуйста, как прошла ночь и утро в аэропорту Кабула? Приходят сообщения о том, что сегодня утром уже была перестрелка возле летного поля.

— Я бы так сказала, что и ночью, и утром продолжалась перестрелка, многие люди погибли. Людей, которые стремятся войти в двери, все больше. И, как всегда, у них нет документов, из-за чего и происходит перестрелка, и они используют оружие, потому что они никак не понимают, когда им говорят: "Не подходите к дверям – у вас нет документов". Но все равно они толпой стремятся войти, и солдатам приходится использовать оружие.

Вчера погибло семь человек, было очень много раненых. Многие люди потеряли своих детей, они ищут их. Одна мама погибла, и четверых детей сейчас не могут найти. Семья ищет повсюду – детей нет. Так что ситуация по-прежнему очень ужасная, люди погибают. Но все равно число людей, которые стремятся [покинуть страну], становится все больше.

— Можно определить, от чего гибнут люди? По ним стреляют целенаправленно, целясь в толпу, или пули летят рикошетом? Или люди гибнут в давке?

— Это уже из-за стрельбы. Когда они получают ранение, у них бывает сильное кровотечение. И из-за того, что их не могут вовремя довезти до больницы, есть такие люди, которые погибают из-за этого. Есть некоторые люди, которые во время того, когда все бегут, падают, из-за чего толпа по ним проходит. Так умерла одна женщина.

И есть люди, у которых есть болезни: им неудобно дышать в такой толпе. И есть такие, которые теряют сознание и погибают. Так что по различным причинам они погибают. Но никто целенаправленно не стреляет. Я не видела. Когда я была сама в аэропорту, никто такого не делал.

— Я правильно понимаю, что люди, которые отправляются в аэропорт, уже там останавливаются, фактически живут и домой уже не возвращаются?

— Да. И, знаете, есть некоторые люди, которые приходят из провинции. До них там дошли слухи, что якобы если ты поедешь в Кабул, тебя отвезут в Америку или куда-нибудь еще. Поэтому даже семьи приходят из провинций со всеми своими вещами, и они там живут. Они там спят, они там живут в ожидании того, что их кто-нибудь [вывезет из страны]. Когда солдаты замечают их, они уходят от одной к двери к другой. И так продолжается уже почти неделю, я думаю.

— На выходных талибы призвали жителей Кабула возвращаться к работе. Что на самом деле сейчас происходит в Кабуле? Появились ли люди на улицах?

— Да, людей очень много ходит по улицам, но некоторые женщины, которые пошли обратно на свою работу, их не впустили. Им талибы говорят, что им нужно еще ждать. И некоторые государственные учреждения, которые заявили, что начали работать, некоторые люди, которые уже сегодня пошли за своими документами, например в образовательные центры, им все равно не дали войти внутрь, сказали, что работа еще не началась.

На улицах жизнь уже не та, что была два-три дня назад, люди уже начали побольше выходить, стало больше открываться магазинов. Так что ситуация по улицам улучшается, но с работой пока, не думаю, что уже так, как было прежде.

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