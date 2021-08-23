С сентября белорусы смогут купить дом в деревне за 29 рублей 7 23.08.2021, 18:37

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иллюстрационное Фото

Как это будет работать на практике и какие дома можно найти?

В марте 2021 года был подписан указ №116 «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами», пишет для kp.by Ярослав Ляшевич. Предполагается, что реализация документа, который вступит в силу в конце сентября, позволит эффективнее решать проблему пустующих и ветхих домов, а желающим приобрести собственный дом осуществить задуманное. Приятная новость: в отдельных случаях цена такого жилья может составить всего одну базовую - на август 2021 года это 29 рублей.

Почему дома оказываются заброшенными?

Данный документ далеко не первый, который регулирует порядок обращения с ветхими и пустующими домами. На данный момент продолжает действовать указ №357, принятый еще в 2018-м. Согласно его положениям, пустующими определяются те дома, в которых владельцы не жили на протяжении последних трех лет и никак не декларировали намерения о дальнейшем использовании строений. Как правило, такое происходит, когда недвижимость переходит по наследству, однако внезапно свалившейся фазендой новые владельцы распоряжаться не спешат. Чаще всего из-за отсутствия правоудостоверяющих документов. Заниматься их поиском или оформлением - задачка с несколькими неизвестными. Да и финансово процесс затратный.

Тогда вся тяжесть разборок с пустующим домом ложится на плечи местных властей. Доказательная база в таком случае собирается комиссией от местных властей. Специалисты проверяют строение на наличие коммунальной задолженности и прочие нюансы, по которым можно сделать вывод о заброшенности дома. Далее направляют заключение владельцу. Там же оповещают о возможном включении дома в реестр пустующих.

Если через месяц после получения заказного письма в адрес местных властей не поступает уведомление о намерении восстановить или отремонтировать дома, местные власти подают иск в суд с целью признать недвижимость коммунальной. Процесс небыстрый. Потребуется немало времени на оценку строения, подготовку документов. И только в случае положительного решения Фемиды дом получится продать или снести. Последний вариант возможен, если строение признано ветхим и восстановить его невозможно.

А если все сложилось удачно, недвижимость выставляется на продажу. В таком случае возможны два варианта: если заявок на дом несколько, то проводится аукцион. Желающий только один? Фазенду могут продать напрямую владельцу.

Указ №116: только не в Минске

В целом механизм признания дома пустующим остается прежним. Однако есть несколько принципиальных моментов. Под действие указа подпадает только та недвижимость, которая построена до 8 мая 2003 года - даты вступления в силу закона «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним». А вот приобрести такое жилье в Минске или областных центрах не получится. Действие распространяется на территории сельсоветов, ПГТ и городов районного подчинения.

По новому акту местные власти и собственники ненужного жилья освобождаются от поиска либо изготовления документов, удостоверяющие право на дом. Достаточно того, чтобы сведения о недвижимости содержались в специальной книге. Ее еще называют подомовой.

Проще говоря, если вы являетесь владельцем пустующего дома, то достаточно будет заключить обычный договор купли-продажи, зарегистрированного в местном органе власти. Оформление правоудостоверяющих документов ляжет уже на плечи нового владельца.

А как же одна базовая?

Действительно, документ предусматривает возможность продажи домов всего за одну базовую величину. Но и тут есть несколько моментов. Как и ранее, если жилье находится в коммунальной собственности, исполкомы смогут продавать бесхозное жилье на аукционах. Изначально цена будет рыночной, однако может поэтапно снижаться до тех самых 29 рублей.

Интересно, что областные исполнительные комитеты могут сами определить те населенные пункты, где недвижимость изначально будут продавать за одну базовую. Пока, правда, о таких регионах неизвестно.

Ищем домик за 29 рублей

Информация размещена на сайтах местных исполкомов. Однако вкладка с нужной информацией не всегда очевидна, так что не сдавайтесь! А к 1 января 2023 года планируется создать общедоступный Единый реестр пустующих домов, где информация будет обновляться в режиме реального времени.

Пока же ищем по старинке. Предположим, мы решили приобрести домик в Воложинском районе Минской области. На 19 августа в регионе представлено сразу 111 предложений по продаже пустующей недвижимости. Правда, напротив большинства из них стоит пометка «исключен».

Смотрим актуальные варианты. Так, по улице Советской, что в деревне Забрезье Городьковского сельсовета, предлагают совсем небольшой одноэтажный домик (22,6 квадрата). В нем никто не проживает уже более 10 лет. Сама же постройка возведена в далеком 1925-м. Если хотите недвижимость побольше, то стоит обратить внимание на строение в деревне Нелюбы Дорского сельсовета. Дом, площадью в 50 кв. м, стоит заброшенным около 10 лет.

Хватает предложений и в других регионах. В реестре Россонского района Витебщины нашлось всего 7 актуальных записей. Правда, есть преимущество: как минимум один из домов расположен в агрогородке, а не в глухой деревне. Речь о Клястицах. Здесь, по улице Садовой, 1 можно приобрести деревянный жилой дом, в котором никто не живет около 15 лет. Но дата ввода в эксплуатацию и его площадь неизвестны.

Найти пустующие дома получится и совсем рядом со столицей. Семь таких строений обнаружились в Логойском районе. В Пуховичском районе актуальны 10 предложений. Именно здесь нашелся один из самых интересных вариантов. Небольшой деревянный домик в деревне Тешково находится рядом с райцентром и в 60 км от Минска. Если выкупить и отремонтировать жилье, получится неплохой дачный вариант. Звоним в местный сельисполком, представляемся потенциальными покупателями и интересуемся нюансами возможной покупки.

- Этот дом пока не в коммунальной собственности. Готовятся документы для суда. Это дело небыстрое. Если жилье признают коммунальной собственностью, то будем выставлять его на аукцион по новому указу. Пока сложно сказать, когда это произойдет. В местной прессе будет опубликовано сообщение, и тогда можно заявляться на аукцион, - пояснили в сельисполкоме.

Несмотря на кажущуюся привлекательность, инициатива не вызвала серьезного общественного обсуждения. Скажем, в профильной теме Национального правового интернет-портала было высказано только 8 мнений. Среди них нашлись довольно интересные. Пользователь под ником Александр Силивонюк считает: заниматься выявлением пустых домов нужно в том числе местным сельхозпредприятиям.

- Считаю что надо усилить работу, председателей колхозов (пунктуация и орфография в этом и следующих комментариях сохранены. - Авт.) То есть хотя бы раз в 1 месяц, объезд деревень на выявление ветхого жилья и санитарного состояния придомовой территории с обязательным предписанием собственнику и сроком устранения.

Всего в Беларуси насчитывается около 7 тысяч пустующих домов. Наибольшая концентрация бесхозного жилья наблюдается в Гомельской области - примерно треть от общего количества.

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