Ученые рассказали, кем на самом деле может быть «лохнесское чудовище» 23.08.2021, 18:47

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Эксперты провели исследование образцов ДНК из озера Лох-Несс.

Специалисты не смогли отыскать никаких доказательств относительно того, что в озере Лох-Несс проживает плезиозавр. При этом они предположили, что на самом деле очевидцы могли наблюдать за гигантским угрем, который по непонятной причине мутировал. Ученый Нил Геммелл провел исследование образцов ДНК, взятых в озере и отметил, что Несси, если она есть на самом деле, не является морской рептилией, жившей еще во времена динозавров, пишет сайт planetanovosti.com.

Экспертам удалось найти в огромном озере Лох-Несс свыше трех тысяч разных животных. Некоторые из них имеют настолько маленький размер, что человек не может их увидеть без специального оборудования. Профессор отметил, что в озере они обнаружили достаточно большое количество ДНК, которое принадлежит угрю. Образцы были взяты для исследования в разных частях водоема.

Ученым не удалось установить, какого именно размера угри обивают в Лох-Нессе, но некоторые из дайвером рассказали, что видели животных, толщина которых не меньше человеческой ноги. Наблюдатели отмечают, что видели непонятное существо длиной практически четыре метра. Предположительно, угорь мог вырасти до такого невероятного размера, хотя подобное и выходит очень далеко за пределы установленной нормы.

Нил Геммелл добавил, что им не удалось установить, кому принадлежит примерно 20% ДНК. В то же время профессор продолжает настаивать, что никакая огромная рептилия в водоеме не живет и все это обычные выдумки.

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