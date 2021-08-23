Недостижимая Луна и деградация российской космонавтики Александр Коваленко, sprotyv.info

23.08.2021, 19:05

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Запуск станции «Луна-25» отложили в седьмой раз подряд.

Российская Федерация продолжает позиционировать себя как космическую державу, хотя за последние не просто года, а десятилетия, ей особо похвастаться на данном поприще нечем. Даже исследовательский модуль «Наука», который россияне наконец-то запустили и пристыковали к МКС, создал аварийную ситуацию, которая чуть было не погубила станцию, а сейчас вызывает опасения странными вибрациями и звуками. А потому, даже этот запуск нельзя назвать успехом, настолько позорно он прошёл для “космической державы” и, благо, не завершился катастрофой.

Хотя, в этом году российская космонавтика и вправду могла бы организовать масштабное пропагандистское явление посредством запуска лунной станции «Луна-25». Но, как известно, запуск станции пришлось в седьмой раз подряд отложить.

Лунная программа СССР была постепенно свёрнута в 1970-х и в 1980-х, особенно на фоне экономического кризиса в стране, про Луну вспоминать было признаком плохого тона. В голодные и бурные 1990-е России было не до спутника Земли, а вот вначале 2000-х, на фоне сверхприбылей от экспорта газа и нефти, а также благоприятного инвестиционного климата в стране, заговорили о возобновлении лунной программы.

Станция «Луна-25», до 2013 года называвшаяся «Луна-Глоба», начала свой путь к звёздам в далёком 2005-м. Тогда специалисты планировали завершить работу над станцией до 2014 года и запустить её на Луну. И именно в сроках создания данного аппарата, самое интересное – в очередной раз раскрывающее суть современной российской космонавтики.

Дело в том, что станция «Луна-25» на самом деле не является некой высокотехнологичной, революционной разработкой, на создание которой следовало потратить десятилетие. Она не является революционной разработкой и в плане конструкции.

«Луна-25» по своей конструкции полностью повторяет советские зонды, созданные в рамках лунной программы 1970-х годов! При этом, скажем так, данное повторение крайне минималистичное, поскольку у зонда нет возвращаемого модуля, а также отсутствует подвижная часть – луноход. То есть, «Луна-25» — это статичный, спускаемый зонд.

То есть, ситуация такова. Россия с 2005 года создавала статичную лунную станцию, копирующую советские аппараты 1970-хх, а с 2014 пытается её запустить, но всё никак не получается. То есть, грубо говоря, 16 лет совершенно безрезультатной работы, которая даже если и будет выполнена и зонд запустят на Луну, а если быть точнее – его сбросят на Луну, то и эффект после высадки зондов США и КНР на Марс будет, мягко говоря, слабоват.

А потому, за переносом запуска зонда на 2022 год, на самом деле, скрывается куда больше, чем просто банальный перенос. Это демонстрация неоспоримой деградации российской космонавтики как таковой, не способной не то, чтобы создать что-то новое, не имеющее аналогов в мире, а даже банально повторить опыт СССР 1970-хх годов.

Александр Коваленко, sprotyv.info

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