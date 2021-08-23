Ученые выяснили, почему некоторые люди невосприимчивы к COVID-19 23.08.2021, 19:19

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При этом специалисты предупреждают, что наличие таких признаков вовсе не означает пожизненную защиту от коронавируса.

Известный российский эксперт академик Арег Тотолян говорит, что есть немало людей, для которых COVID-19 не несет опасности. Поскольку вычислить их в толпе невозможно, эксперты не могут сосчитать какой процент от общего количества жителей они составляют, однако это можно узнать при более детальных исследованиях, пишет cursorinfo.co.il.

Команда Тотоляна провела ряд исследований, которые доказали, что есть люди, организмы которых не воспринимают коронавирус. Это происходит за счет того, что в их крови фиксируется повышенное содержание интерферона альфа, а также уровня лимфоцитов в крови. Кроме того, противостоять вирусу активно могут люди с определенными генетическими особенностями.

При этом специалисты предупреждают, что надеется на то, что тот или иной человек для ковида неуязвим не стоит, так как определить этих счастливчиков могут только специалисты после длительных изучений.

К тому же, даже при наличии всех перечисленных факторов, не стоит думать что защита от вирусов будет у таких людей до конца жизни, ведь ковид постоянно мутирует и меняется, повышая свою способность поражать человеческий организм, а значит рано или поздно сможет обходить и такую защиту.

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