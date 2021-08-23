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Ландсбергис: Утверждения о необходимости говорить с безумными диктаторами – глупости

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  • 23.08.2021, 19:22
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Ландсбергис: Утверждения о необходимости говорить с безумными диктаторами – глупости
Витаутас Ландсбергис
Фото: DELFI / Domantas Pipas

Первый руководитель независимой Литвы жестко высказался в адрес Синепалого.

Экс-председатель Верховного совета-Восстановительного сейма Литвы Витаутас Ландсбергис сказал, что не видит оснований для того, чтобы искать точки соприкосновения с белорусским режимом, пишет delfi.lt.

"Глупости, что надо говорить с безумными диктаторами... Для разговора нужны две стороны. Если одна стороне плюет тебе в лицо и обещает закопать тебя и уничтожить, так с кем надо говорить?", – сказал в понедельник профессор.

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