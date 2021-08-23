Минский бизнес-центр с десятками офисов остался без электричества 1 23.08.2021, 19:34

1,226

Возможная причина — неуплата «коммуналки».

Если к плановым отключениям электричества, которых в последнее время прибавилось, белорусы потихонечку приспосабливаются, то к неожиданным вряд ли когда-нибудь привыкнут, пишет «Онлайнер».

Очередная такая ситуация произошла сегодня в бизнес-центре Ocean на проспекте Дзержинского: здесь в обед резко пропал свет во всем комплексе. Без него остались десятки офисов, тренажерный зал, фуд-корт и супермаркет. Возможная причина — собственники просрочили коммунальные платежи.

— Около 14:00 пропало электричество во всем центре. Мы начали выяснять, в чем дело. В товариществе собственников сказали, что произошла авария и неполадки сейчас устраняют. Мы в этом усомнились: если бы действительно была какая-то серьезная поломка, свет бы отсутствовал и в соседних зданиях, но проблемы возникли только у нас. В Энергосбыте удалось узнать, что электричество отключили за неуплату. Из-за чего собственники просрочили платежи, нам не говорят. Когда все восстановят, тоже. Народ массово уходит из офисов, так как работа, по сути, остановилась, — возмущается сотрудник одной из компаний, которая арендует офис в БЦ Ocean.

Журналистам удалось дозвониться до товарищества собственников бизнес-центра, однако там отказались комментировать инцидент. Сказали только, что свет должен появиться завтра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».