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Минобороны РФ потеряло четвертый самолет за две недели

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  • 23.08.2021, 19:40
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Минобороны РФ потеряло четвертый самолет за две недели

Череда технических бед продолжает преследовать авиацию Минобороны России.

В понедельник, 23 августа, ведомство потеряло четвертый за последние полторы недели самолет, пишет finanz.ru. МиГ-29 сгорел в Астраханской области во время плановых ремонтных работ. Машина вспыхнула в войсковой части в Наримановском районе и выгорела полностью. В результате ЧП никто не пострадал.

19 августа аналогичный истребитель МиГ-29 также в Астраханской области потерпел крушение во время планового полета. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук, летчик погиб.

В настоящий момент рассматриваются две версии случившегося - техническая проблема или ошибки пилотирования. По словам источников ТАСС, катастрофа могла произойти во время учений сил ПВО, когда МиГ-29 имитировал действия условного противника.

17 августа под Кубинкой при выполнении тренировочного полета рухнул опытный образец транспортника Ил-112В. На борту самолета находились три человека, они испытывали самолет перед форумом «Армия-2021». Выживших не было. Предварительная причина катастрофы - возгорание правого двигателя.

14 августа в Турции при тушении пожаров разбился Бе-200 Минобороны, сданный в аренду властям страны. На борту находилось семь человек, из которых пятеро - члены экипажа из России. Все они погибли.

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