В Беларуси заметили нетипичную для нашей страны хищную птицу
- 23.08.2021, 19:53
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Она кружила недалеко от Минска.
В Беларуси заметили птицу нетипичного для наших территорий вида — орлана-долгохвоста. Он кружил недалеко от Минска возле рыбхоза «Волма», сообщает zerkalo.io.
Орлан-долгохвост — это вид крупных мигрирующих хищных птиц из семейства ястребиных. Они гнездятся в Индии и Пакистане, после размножения улетают на север, а в мае они полются на водоемах Средней Азии и севернее, где для них много еды.
Птицы питаются пресноводной рыбой. До осени они снова мигрируют на юг.