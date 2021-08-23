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В Беларуси заметили нетипичную для нашей страны хищную птицу

  • 23.08.2021, 19:53
  • 3,826
В Беларуси заметили нетипичную для нашей страны хищную птицу

Она кружила недалеко от Минска.

В Беларуси заметили птицу нетипичного для наших территорий вида — орлана-долгохвоста. Он кружил недалеко от Минска возле рыбхоза «Волма», сообщает zerkalo.io.

Орлан-долгохвост — это вид крупных мигрирующих хищных птиц из семейства ястребиных. Они гнездятся в Индии и Пакистане, после размножения улетают на север, а в мае они полются на водоемах Средней Азии и севернее, где для них много еды.

Птицы питаются пресноводной рыбой. До осени они снова мигрируют на юг.

фото: Koshy Koshy, Wikimedia Commons
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