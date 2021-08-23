Как 2 миллиона человек встали цепью на 600 километров, чтобы добиться независимости Литвы, Латвии и Эстонии 1 23.08.2021, 20:13

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Участники акции "Балтийский путь", Латвия, 1989 год

«Балтийский путь» - пример того, как добиться цели мирным путем.

23 августа 1989 года, больше двух миллионов человек выстроились в живую цепь между Таллином, Ригой и Вильнюсом, чтобы показать всему миру свое желание получить независимость от Советского Союза. Ничего подобного в Европе ни до, ни после не происходило. "Балтийский путь" внесли в книгу рекордов Гиннеса как самую длинную в истории живую цепь, передает «Настоящее время».

23 августа было выбрано не случайно. Этот день – годовщина подписание пакта Молотова–Риббентропа в 1939 году. Согласно документу, Германия и СССР разделили сферы влияния в Европе и страны Балтии тогда потеряли независимость. В 1989 году, спустя 50 лет после подписания пакта, два миллиона человек из Латвии, Литвы и Эстонии выстроились в живую цепь длиной 600 км.

Дайнис Иванс в то время был первым председателем Латвийского национального фронта – движения за выход Латвии из состава СССР. Он до сих пор помнит свою речь по радио за два часа до начала акции:

"Я говорил, что все зависит от нас самих, от наших желаний. Три балтийских народа стали близки как никогда. Мы не повторим события 1940 года, когда нас оккупируют со всех сторон. Пройдут годы, десятки лет, а этот момент останется в истории".

После восстановления независимости его карьера журналиста и политика шла то вверх, то вниз, но в итоге Дайнис Иванс вернулся туда, откуда все началось. Сейчас он работает "живым экспонатом" в музее – бывшем здании Народного фронта: проводит экскурсии школьникам, рассказывает о том, как в 1989 году возглавлял движение за свободу.

"Мы должны были не допустить насилия. Это и шокировало нашего противника – Кремль. Их целью было, и мы все время это чувствовали, спровоцировать насилие. Мы делали все возможное, чтобы этого не произошло", – вспоминает он.

Каждый год в этот день в странах Балтии проходят памятные акции, концерты, выставки.

Через полгода после "Балтийского пути" Литва объявила о независимости, за ней – Латвия и Эстония. Люди получили свободу, но такого единства, как в 1989 году, Балтия не испытывала больше никогда. Спустя 30 лет это стало очевидно, говорят и организаторы, и участники акции.

Нынешние школьники называют "Балтийский путь" первым в истории флешмобом и примером того, как добиться цели мирным путем, без насилия, как решать современные проблемы – изменения климата, насилие, дискриминацию и любую другую несправедливость.

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