«Немецкая волна»: Создана юридическая база для будущих судов над Лукашенко и силовиками 9 23.08.2021, 20:17

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Преступления против человечности в Беларуси.

Правозащитники опубликовали отчет, в котором назвали преступления против человечности, совершенные режимом в Беларуси. Среди них не только пытки. «Немецкая волна» узнала о схеме, по которой действует Лукашенко.

- Это уже не просто нарушения прав человека - это преступления против человечности, - говорит белорусская правозащитница Виктория Федорова из Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси. 23 августа состоялась онлайн-презентация отчета этой организации, созданной в августе 2020 года и объединяющей правозащитников из Беларуси, России и Украины. В отчете дается оценка преступлениям режима Лукашенко с точки зрения международного права.

Преступления режима Лукашенко в контексте международного права

Масштаб преследований несогласных с режимом, насилия со стороны силовиков и других нарушений прав человека, которые наблюдаются начиная с августа 2020 года и по сей день, является беспрецедентным в истории современной Беларуси. Белорусские власти проводят в жизнь политику, нацеленную на уничтожение любого инакомыслия, - к такому выводу приходят правозащитники. Эти действия по подавлению протестных настроений они называют "нападением на гражданское население в зависимости от политической принадлежности" и говорят об их осознанном и организованном характере.

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси не претендует на комплексный юридический анализ, он дает первичную оценку преступлений белорусского режима. И сделанные им выводы позволяют рассматривать их как международные преступления - преступления против человечности. Такие преступления, по определению, направлены против гражданского населения, имеют массовый или систематический характер. Согласно Римскому статуту, к ним, среди прочего, относится убийство, депортация, жестокое лишение физической свободы, пытки, преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым, национальным мотивам и другие бесчеловечные деяния, связанные с умышленным причинением сильных страданий или ущерба здоровью.

В отчете приводятся аргументы, свидетельствующие о наличии широкомасштабного или систематического преследования граждан по политическим мотивам как части продуманной политики белорусских властей.

Конвейер репрессий и бесчеловечные условия содержания

О широкомасштабности преступлений властей в Беларуси против собственных граждан говорят цифры: более 35 тысяч произвольно задержанных на массовых акциях протеста или за использование бело-красно-белой символики, 1500 случаев пыток, задокументированных только организацией "Правовая инициатива", свыше 600 политических заключенных.

Налицо и системное преследование демократических лидеров, участников протестов и всех тех, кто несогласен с официальной политикой. Все лидеры оппозиции задержаны или изгнаны из страны. Только в первые три дня после президентских выборов 2020 года было задержано более 7000 участников мирных акций протеста. Для задержанных по политическим мотивам повсеместно создаются бесчеловечные условия содержания.

"Есть свидетельства опрошенных нами потерпевших, которые говорят, что начальник Центра изоляции правонарушителей этого даже не скрывал", - говорит Виктория Федорова, возглавляющая правозащитную организацию "Правовая инициатива". И несмотря на то, что массовые протесты уже утихли, конвейер репрессий не останавливается: ежемесячно административному преследованию за инакомыслие подвергаются сотни людей. Чтобы попасть под стражу, сегодня достаточно любой демонстрации "протестных" БЧБ-цветов, будь то наклейка на автомобиле, носки или лист бумаги на окне.

Уничтожение инакомыслия - продуманная политика белорусских властей

В Международном комитете по расследованию пыток в Беларуси подчеркивают, что репрессии в отношении протестующих со стороны белорусского руководства применяются по четкой схеме, являясь продуманной политикой.

"Один и тот же образец преступного поведения методически повторяется официальными властями, начиная со старта президентской кампании и по сегодняшний день", - отмечает Виктория Федорова. Причем на всех государственных уровнях. Проанализированные Комитетом цитаты, документы и публичная информация показывают, что на уровне исполнительной, законодательной, судебной властей, прокуратуры и госСМИ существование такой политики не отрицается.

В качестве примера правозащитница приводит заявление Лукашенко о том, что он сам лично отдавал приказы по подавлению протестов. Сюда она относит и слова министра обороны о готовности применять армию против своих граждан, и озвученные министром иностранных дел угрозы гражданскому обществу в том случае, если санкции против Беларуси будут ужесточать. С подачи министерства юстиции идет массовая ликвидация общественных объединений через судебные органы, а министерство информации принимает участие в уничтожении независимых СМИ.

"Следственный комитет вместо того, чтобы осуществлять независимые расследования, занимается политическим сыском, полностью игнорируя другую сторону", - подчеркивает Федорова. Об этом говорит 4691 уголовное дело в связи с протестами и ни одного уголовного дела на силовиков по фактам пыток. Парламент, приняв ряд законов с 2020 года, лишь легитимизировал все действия властей по усилению давления на инакомыслящих. А судебная власть, помимо конвейера приговоров за участие в массовых мероприятиях и выражение мнения, не реагирует на заявления о пытках, которые делают политзаключенные во время судебных заседаний.

Для будущих судов над Лукашенко и силовиками

Применение силовиками непропорциональной силы против тех, кто несогласен с властью, гибель в результате подавления протестов как минимум четырех человек, вытеснение из страны политических оппонентов или лишение их физической свободы, пытки, преследования по политическим мотивам, - все это дает правозащитникам основания говорить о том, что в белорусские власти причастны к преступлениям против человечности.

Информацию из доклада они передадут международным организациям для будущих судов против Лукашенко и белорусских силовиков. Сбором таких свидетельств сейчас занимаются в ряде европейских стран, включая Германию.

"Важно, чтобы международное сообщество должным образом реагировало на то, что происходит в стране", - заключает представительница Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси.

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