В Кремле испугались «Крымской платформы»2
- 23.08.2021, 20:21
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Бурная реакция Пескова на саммит.
В Кремле назвали саммит «Крымской платформы» «крайне недружественным мероприятием, которое является антироссийским». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает sprotyv.info.
«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране, мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное как к антироссийскому мероприятию», — сказал Песков.
Так он прокомментировал проведение в Киеве учредительного саммита «Крымской платформы».