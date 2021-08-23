В Кремле испугались «Крымской платформы» 2 23.08.2021, 20:21

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Бурная реакция Пескова на саммит.

В Кремле назвали саммит «Крымской платформы» «крайне недружественным мероприятием, которое является антироссийским». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает sprotyv.info.

«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране, мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное как к антироссийскому мероприятию», — сказал Песков.

Так он прокомментировал проведение в Киеве учредительного саммита «Крымской платформы».

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