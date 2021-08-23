Как учитель истории из Жабинки стал дальнобойщиком и зарабатывает более $1,7 тысячи 23.08.2021, 20:35

Он считает, что в 45 лет еще не поздно круто поменять жизнь.

Как обстоятельства вынудили жителя Жабинки «переквалифицироваться» из учителя истории в дальнобойщика и чем стал для него этот неожиданный опыт? Об этом он рассказал vb.by.

Андрей считает, что в 45 лет еще не поздно круто поменять жизнь. Когда кто-то решил, что учитель истории с большим стажем пришелся не ко двору в школе, отец четверых детей, два из которых несовершеннолетние, уехал в Польшу. Прошел трехнедельную стажировку в частной фирме-автоперевозчике и уже более полугода колесит по Европе дальнобойщиком от Нидерландов до Италии – перевозит промышленные грузы. Он уже дважды успел побывать дома в краткосрочном отпуске. За это время что-то неуловимо-европейское появилось в его облике и манере поведения. Озабоченность и смирение перед обстоятельствами (смирение сильного мужчины, который знает, что он вынужден им подчиниться, но что он – выдюжит) сменились внутренней раскованностью и уверенностью в себе. Если бы это была женщина, можно было сказать, что она «похорошела»…

«Мотивов у меня хватало»

– Я до этого водил только легковой автомобиль (хотя были все категории, кроме автобуса). Уверенность – я смогу – формируется из общения определенными людьми, общих интересов. Но когда садишься за руль, видишь, что допускаешь риски – эта уверенность мало-помалу рассеивается. Самообладание и выдержка улетучиваются, а человек, который тебя стажирует, хватается за голову: зачем ему это надо? («Если бы я знал, что ты так водишь, никогда бы не согласился».) Сейчас все это вспоминается со смехом.

Стажировался в декабре, и большую часть времени вождение было в темноте, иногда в условиях снегопада. Думаю, пропал. Чтобы поддерживать форму, отжимался, бегал, путешествовал. Доходило и до таких мыслей: как можно было настолько необдуманный шаг сделать?!

Но были мотивы, которые засели в голове. Мой бывший учитель, который затем перешел в транспортную компанию, говорил: «Андрей, чтобы ездить по Европе, надо 5-6 лет поездить по Беларуси». Мне не терпелось опровергнуть его аргумент (такой чертик сидел). Меня по-хорошему мотивировали и женщины-водители, которые на ютуб-каналах рассказывали свои истории: как они в силу обстоятельств смогли сесть за руль большегрузного автомобиля. Женщины водят автомобиль, а ты не можешь?.. Но самое главное, конечно, – надо было искать способ выживать и зарабатывать. Дети и жена в Беларуси, и что будет завтра – неизвестно. В итоге три недели хватило, чтобы позвонить логисту и сказать: «Дайте мне машину».

«Привлекает четко обозначенный рабочий день»

– У поляков нет такого понятия, как дальнобойщик. В моем договоре с работодателем четко указано: «водитель автомобиля грузоподъемностью выше 3,5 тонны». Это «VOLVO» 2014 г., не новая, поэтому возим на ней максимум 38 тонн.

Что меня привлекает в моей работе? Во-первых, четко обозначенный рабочий день. Больше 10 часов я не имею права находиться за рулем. В противном случае последует очень серьезный штраф. 15 часов – это максимальный рабочий день, такое можно себе позволить три раза в неделю. В эти 15 часов входит время вождения и время загрузок и разгрузок.

Когда понимаешь, что обязан отдохнуть от трассы, переключаешься на свое спальное место, на паркинг: машина стоит и ты стоишь. Пусть паркинг маленький, можно круги по нему наворачивать. Или, к примеру, по голландской деревушке прогуляться. В любой стране что-то новое найдешь для себя: опрятный заборчик, живая изгородь, огромное окно и деталь архитектуры… За что-то глазом зацепишься – и весь твой негатив уйдет. Идет женщина с девочкой и она тебе: «Hello!» – и ты уже не «раб машины».

«Надо быть готовым ко встрече с разными людьми»

– Когда паркуешься, смотришь в первую очередь на номера. Ищешь польские номера (на них может работать поляк, украинец или белорус).

Из самого приятного: в Испании неожиданно встретил земляка из Жабинки. За месяц до этого представлял: «Что будет, если встречу кого-то из Жабинки?». И тут (был конец мая) набираю воду на паркинге: «Привет!» – «Здорово!» – «Ты из Бреста?» – «Я из Жабинки». Пообнимались и разъехались: я во Францию, он в Италию.

Такая особенность моей нынешней работы: не надо пижонить, не надо позировать. Ты живешь естественной жизнью, и тебя видят насквозь. Грязная кабина — все понятно, такой ты водитель. Если машина чистая (хотя ты какой-то весь «не очень»), значит, за ней смотришь и за собой тоже, наверное, если успеваешь.

Мой маршрут в «треугольнике» – от Нидерландов до Мадрида и в Италию. Под французским Брестом был, через Ла-Манш не переезжал. Грузы промышленного характера недорогие, но бандитов они все равно интересуют. Мы перевозим крупные партии упаковок для гигиены, тару для напитков – около 70 тысяч упаковок. За полгода тент порезали несколько раз. Хуже обошлись с украинцем, который вез кроссовки и туфли. В Испании стояли на паркинге – километрах в 120 от границы. В 6 часов утра (было уже светло) подъехали три «БМВ», из которых вышли люди. Посмотрели, кто что везет, порезали три тента. Открыли двери у украинца и разгрузили два поддона. Водитель опытный, из кабины не высовывался. При таком дерзком ограблении это связано с риском для жизни.

«Вакцинировался, только когда ехал в Беларусь»

– Для поездок в Германию хватало электронной формы регистрации (подтверждение, что водитель следует транзитом). В Австрии грузил машину на железнодорожный состав, с остальными водителями садился в пассажирский отсек. На границе с Италией выходил, машину перегонял с грузовой платформы – и ехал дальше. И в Италии в красную зону попадал транзитом, но логистика так выстраивалась, что на территории страны долго не находился.

Некоторые водители пробыли там дольше и должны были делать тесты, кого-то даже возвращали по этой причине. Тест на коронавирус стоит 15 евро, и фирмы не заинтересованы каждому водителю тест делать, мотивируют, чтобы ты въехал без теста.

По приезде в Беларусь был на самоизоляции, хотя перед этим делал прививку вакциной «Джонсон и Джонсон». Для вакцинированных никаких послаблений тогда еще не было. И срок самоизоляции был не 7 дней, как сейчас, а 10 дней. Позже вышло постановление: кто вакцинирован европейской вакциной, через месяц после этого освобождается от самоизоляции.

«Зарплата – не меньше 7 тысяч злотых»

– В месяц в своей фирме зарабатываю не меньше 7 тысяч злотых, и такая зарплата дает определенную защиту. Хотя работа на километраже, как и у большинства моих знакомых, достаточно тяжелая. Все зависит от того, сколько километров трассы ты намотал. Если получаешь задание из Нидерландов ехать в Испанию – это одно, а если из Кельна или Дортмунда на восточную Германию и у тебя 4 загрузки – понимаешь, что ты попал. Должен идти по трассе, которая перекрыта пробками, за 10 часов можешь проехать только 400 км. А дневка — это фиксированная суточная зарплата, которая дает четкую уверенность, что ты не зависишь от пробок на трассе.

Украинцы сейчас переходят на дневку – 220 злотых. По моим наблюдениям, они способны более четко выражать свое мнение и делать это коллективно. Не прячутся за спиной друг у друга («вот ты пойди к работодателю»). Они знают, что если молчать – ты будешь зависеть от обстоятельств на трассе, от напряженности движения. И самое интересное, что фирма, как правило, идет навстречу. Люди требуют – к ним прислушиваются, не требуют – значит, работайте, как вас устраивает. И это не зависит от того, поляк ты или представитель другой национальности, – только от того, как человек себя позиционирует.

Оплачиваемые отгулы

– Каждый год нам положен отпуск – 22 дня. Но отпуск пока не использую, а беру оплачиваемые отгулы. Пока я здесь, получаю минимальную заработную плату (это приятный момент соцзащиты своих работников со стороны польской фирмы).

Ограничения на выезд касаются только белорусской погранслужбы. Въезжать – пожалуйста, заработал деньги – привози, а выехать через наземную границу можешь раз в полгода. Несколько месяцев назад было более лояльное отношение: тем, у кого временный вид на жительство или трудовой договор, удавалось выехать и два раза. А сейчас порядок выезда наземным транспортом ужесточили, и даже раз в полгода, если у тебя нет трудового договора, могут завернуть обратно. И будь добр к польскому варианту договора сделай еще русскоязычный перевод.

К счастью, существует такой вариант, как авиаперелет. Самолет до Москвы обойдется приблизительно в 140 белорусских рублей плюс 135 евро – перелет Домодедово – Варшава. Да, бьет по карману. Дешевле ехать поездом Минск – Калининград: те же 130-140 рублей, зато проезд из Калинграда до Гданьска недорогой.

«Кем ты будешь себя чувствовать»

– Моя история про то, как человек может использовать свой шанс. Попробовал, что называется, на своей шкуре, как это – зарабатывать в России. Был и промышленным альпинистом в угольных копях, и строителем, и отделочником. Как правило, мы выполняли объем работ – и уезжали. Да, это тоже был шанс, но он связан с рисками: ты будешь работать, а тебе не заплатят, попросту «кинут». А здесь есть шанс обрести уверенность. И если его не использовать, кого потом убеждать, что дело не в тебе, что к белорусам плохо относятся и т.д.? Жизнь тебе дала этот шанс — и будь добр, используй его.

А уже от тебя зависит, кем ты там будешь себя чувствовать – в каком-то рабском положении или же находить светлые и позитивные стороны. Считать себя водителем-дальнобойщиком в хорошем смысле – это твой взгляд на жизнь.

Водители, отработавшие по 20 лет, шибко не хвалятся, что наездили по миллиону километров, что по 5-7 месяцев были в рейсах. Но они не растеряли человечность, умение радоваться жизни, не потеряли семью. Они четко представляют себе, что да, было время, когда надо было крутить баранку очень долго. А сейчас они могут себе позволить отъездить три недели, а неделю побыть дома, или отъездить полтора месяца и побыть две недели дома. Их есть за что уважать. Они знают карту Европы с закрытыми глазами.

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