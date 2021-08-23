Как мощно бастовал Белорусский металлургический завод
- 23.08.2021, 20:55
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В августе 2020 года многие крупные промышленные гиганты лихорадило.
Возмущенные сначала нечестными выборами, рабочие вышли на улицы и к проходным. Организовались стачкомы и независимые профсоюзы. Схожая ситуация была и на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине.
Praca-by.info опубликовала хронику заводского бунта:
9—11 августа многие работники БМЗ вышли в центр города в знак протеста против очередной фальсификации Лукашенко.
14 августа на заводе — волнения, рабочие вызывают на ковёр руководство БМЗ, города и области. Их успокаивают, обещают «разобраться», предлагают решать проблемы «законным путём» — то есть собрать 2/3 подписей списочного состава работников завода за забастовку.
«Никакого движения со стороны начальства не было. Поэтому мы опять вышли митинговать», — говорит бывший работник завода Павел Магидов.
Утром 17 августа рабочие собрались у проходной. Затем пошли по цехам с криками: «Забастовка» и «Присоединяйся!». Была остановлена работа всех трех сталеплавильных печей. Начальство опять успокаивало рабочих, обещало, что никто не будет наказан.
Вечером 17 августа жители Жлобина вышли на массовый митинг у Дворца культуры металлургов. Начальник местной милиции пытался убедить людей, что никого не избивали. Но на ступеньки выходили люди и показывали свои побои. Начальник милиции пообещал отпустить всех задержанных. Задержанных отпустили.
В октябре около двадцати работников БМЗ в индивидуальном порядке объявили о присоединении к забастовке.