Путин в тупике 4 23.08.2021, 21:00

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Кроме подкупа ему нечего предложить избирателям.

Менее чем за месяц до выборов Государственной Думы РФ Путин принял участие во встрече с кандидатами в депутаты от партии "Единая Россия", пишет для «Немецкой волны» российский политолог Федор Крашенинников.

При этом формального лидера партии, экс-президента и экс-премьера Дмитрия Медведева, на встрече не было. Очевидно, необычный формат мероприятия должен был решить две противоположные задачи - помочь кандидатам от "Единой России" стать более популярными за счет ресурса Владимира Путина, но при этом сохранить дистанцию между относительно популярным президентом и гораздо менее популярными партийными выдвиженцами. Важнейшим итогом встречи стали анонсированные Путиным новые выплаты населению.

В тупике безыдейности

Несмотря на все старания, дела с мобилизующими и даже просто свежими идеями у российской власти уже давно идут плохо. Последний раз ощутимо поднять свою популярность Путину удалось в 2014 году, аннексировав Крым. Но "крымский консенсус" не мог продлиться долго и скоро популярность всех ветвей власти и лично Путина снова начала снижаться.

Проведенная в 2018 году пенсионная реформа вернула рейтинги властей на докрымский уровень. В ходе избирательных кампаний 2018-2019 годов кандидаты от "Единой России" потерпели ряд заметных поражений. Словом, к началу очередного выборного цикла в Кремле не осталось никаких надежд на то, что получить нужные проценты можно традиционными призывами, манипуляциями и административной мобилизацией.

Поэтому при подготовке к голосованию по изменению конституции в 2020 году были опробованы новые методы: во-первых, голосование стало многодневным процессом, что бесконечно расширило возможности для манипуляций. Во-вторых, непосредственно перед голосованием многим гражданам России были перечислены деньги из бюджета со ссылкой на необходимость поддержки во время коронавирусных ограничений.

Деньги в обмен на голоса

Цинизм ситуации состоял в том, что ранее идею раздачи денег населению, страдающему от связанных с пандемией ограничений, многократно критиковали в окружении Путина. Но ближе к важному для властей голосованию по конституции взгляды Кремля на этот вопрос резко поменялись.

С учетом того, что прошлогоднее голосование закончилось для Путина вполне успешно, раздача денег вышла в топ кремлевских политических технологий. Помимо прочего, результаты голосования по поправкам в конституцию показали проблемные зоны. Например, против них голосовали некоторые военные, что скорее всего являлось попыткой донести до власти недовольство условиями службы и уровнем жизни. И вот накануне думских выборов Путин обещает прямые разовые выплаты не только пенсионерам, но и всем военным.

Характерно, что военные получат свои 15 000 рублей безотносительно итогов выборов, а про выплату пенсионерам 10 000 рублей будет решено уже после выборов. То есть, пенсионерам недвусмысленно намекают, что если фракция "Единой России" в новой Думе будет меньше ожидаемого, то и вопрос о выплатах может быть снят с повестки дня.

Масштаб кампании по предвыборной раздаче денег впечатляет уже сейчас. С учетом того, что семьи с детьми-школьниками начали получать обещанные ранее 10 000 рублей на каждого ребенка, всего теми или иными разовыми выплатами и их обещаниями уже охвачена половина всех избирателей России!

Кнут и пряник российских властей

Нельзя забывать и о том, что в этом электоральном цикле российские власти явно перегнули палку с применением насилия: попытка отравления Алексея Навального, его заключение в тюрьму, преследования политических активистов, жесткий разгон уличных протестов, разгром независимых медиа, фактический запрет на любую публичную деятельность несистемной оппозиции и массовое снятие с выборов даже вполне системных оппозиционеров вызывают вопросы если и не у всего общества, то у значительной его части. Поэтому эффект от чрезмерного применения кнута приходится сглаживать, в том числе и раздачей пряников.

Нельзя забывать и о постоянном росте цен, и о далеко не блестящем состоянии российской экономики, что явно не добавляет партии власти популярности. Экономические проблемы России больнее всего бьют как раз по тем, на чьи голоса Путин и его партия всегда рассчитывали - по пенсионерам, работникам бюджетной сферы, семьям с низким достатком. Обещаниями остановить рост цен рассказами о том, что на самом деле с экономикой все хорошо, этих людей едва ли можно на что-то сподвигнуть. Поэтому к выборам Путин просто выдает им деньги, а пропаганда будет на все лады намекать, что надо быть благодарными, а то и этого больше никогда не будет.

Сумма политических технологий

Едва завуалированный подкуп избирателей, всевозможные манипуляции, административная мобилизация и преследования критиков режима - таков набор предвыборных технологий Путина и его партии в 2021 году. На 23-м году правления он не рассчитывает на то, что "Единой России" для победы достаточно его авторитета. Не надеется он и на то, что популярность партии власти можно поднять с помощью каких-то идей и лозунгов.

Все, что Владимир Путин может предложить избирателям, - это страх, принуждение и немного денег. И если это не моральное банкротство самого Владимира Путина и его режима, то что тогда можно так называть?

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