Ученые назвали комбинацию вакцин, которая увеличивает количество антител в шесть раз 23.08.2021, 21:05

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Во всем мире активно изучают способ повысить выработку антител после прививки от COVID-19.

Сейчас одним из приоритетных направлений стало изучения различных комбинаций вакцин. Как удалось выяснить специалистам, если делать пациенту первый укол препаратом AstraZeneca, а затем Pfizer это повышает уровень антител в шесть раз по сравнению с двумя дозами одного препарата, передает Reuters (перевод - cursorinfo.co.il).

Стоит добавить, что ранее ученые изучали комбинацию этих же вакцин, но при введении в другом порядке и результаты были менее впечатляющими.

Известно, что для поиска самой действенной комбинации в исследовании приняли участие 499 медицинских работников. Из них 100 человек получили смешанные дозы, еще 200 — две дозы вакцины Pfizer (22UAy.DE). Остальным врачам было предложено две вакцины AstraZeneca. Таким образом ученые на практике доказали что у первой группы в разы больше антител, чем у двух следующих, в которых уколы делали одной и той же вакциной.

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