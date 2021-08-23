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«Синепалому страшно, он знает - за все придется ответить»

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  • 23.08.2021, 21:11
  • 10,216
«Синепалому страшно, он знает - за все придется ответить»

Не забудем и не простим.

Ровно год назад прошел Марш Новой Беларуси. 23 августа 2020 года белорусы вышли на улицы своих городов с одним требованием на всех, пишет телеграм-канал «Менск разам».

«Уходи! Уходи! Уходи!» - было слышно по всей стране.

Именно в тот день Синепалый террорист прилетел на вертолёте и с автоматом в руках.

Мы уверены, что с августа 2020 года, он знает как народ Беларуси ненавидит его и ему страшно, что за всё придётся отвечать! Мы не забудем! Не простим!

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