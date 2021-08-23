Бывший министр связи Афганистана работает доставщиком пиццы в Германии 8 23.08.2021, 21:18

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фото: Twitter / @jagodagrondecka

В правительстве Афганистана он отвечал за развитие сети мобильной связи для сельского населения.

Экс-министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат теперь работает курьером в Германии, сообщает портал EHA News (перевод — zn.ua).

Саадат работает в службе доставки Lieferando и развозит пиццу на велосипеде в Лейпциге. Издание Leipziger Volkszeitung пишет, что с 2018 года был афганским министром при президенте Ашрафе Гани.

В прошлом году Саадат не согласился передавать финансирование Минсвязи в пользу государственной стратегии для борьбы с талибами и был вынужден уйти в отставку. После этого он переехал в Германию.

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