закрыть
23 августа 2021, понедельник, 23:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бывший министр связи Афганистана работает доставщиком пиццы в Германии

8
  • 23.08.2021, 21:18
  • 6,330
Бывший министр связи Афганистана работает доставщиком пиццы в Германии
фото: Twitter / @jagodagrondecka

В правительстве Афганистана он отвечал за развитие сети мобильной связи для сельского населения.

Экс-министр связи и информационных технологий Афганистана Сайед Ахмад Шат Саадат теперь работает курьером в Германии, сообщает портал EHA News (перевод — zn.ua).

Саадат работает в службе доставки Lieferando и развозит пиццу на велосипеде в Лейпциге. Издание Leipziger Volkszeitung пишет, что с 2018 года был афганским министром при президенте Ашрафе Гани.

В прошлом году Саадат не согласился передавать финансирование Минсвязи в пользу государственной стратегии для борьбы с талибами и был вынужден уйти в отставку. После этого он переехал в Германию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев