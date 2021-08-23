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Какой будет погода на неделе

  • 23.08.2021, 21:25
  • 2,208
Какой будет погода на неделе

Прогноз по Беларуси на 24-26 августа.

24 августа по южной половине страны скажется влияние малоподвижных атмосферных фронтов, на остальной части территории страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, пишет pogoda.by.

Преимущественно по южной половине страны ожидаются дожди, местами прогремят грозы. Во многих районах Брестской и Гомельской областей пройдут сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +6..+11°С, по югу до +13°С, днем +14..+20°С, местами до +22°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

25 августа погодные условия в основном будет формировать поле повышенного атмосферного давления, в юго-восточных регионах сохранится влияние фронтальной системы. Переменная облачность. Преимущественно по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах Гомельской области ожидаются сильные дожди. Ветер северный, днем с переходом на юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +3°С по северу до +14°С по юго-востоку страны; днем +14..+19°С, местами до +21°С.

26 августа республика окажется в области пониженного атмосферного давления, по западу страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по западу и востоку страны, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +5..+12°С, местами до +14°С; днем +13..+20°С, местами, преимущественно по юго-востоку, до +22°С.

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