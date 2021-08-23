Как испанцы не пустили к себе российские корабли 2 23.08.2021, 21:38

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фото: wikimedia.org

Корабли ВМФ России не смогли зайти для пополнения продовольствия в испанский порт.

Корабли ВМФ России вновь не смогли в этом месяце зайти для пополнения продовольствия в испанский порт Сеута на побережье Северной Африки, хотя ранее такое происходило регулярно, передает «Радио Свобода».

Российские военные моряки не получили надлежащего разрешения властей Испании. Насколько Мадрид, отказывая Москве, руководствовался политическими мотивами?

Официального объяснения такого решения со стороны министерств обороны и иностранных дел Испании не прозвучало и опубликовано не было. Однако испанские СМИ – обычно хорошо информированный интернет-портал Confidencial и проправительственная газета Pais – рассказывают, со ссылкой на анонимные источники в испанском МИДе, что все дело якобы в сущих формальностях, и вообще-то никто в Мадриде против захода российских кораблей в Сеуту не возражал. Однако, в соответствии с действующим законодательством, испанская дипломатия вынуждена была предварительно запросить у России сведения о дальнейшем маршруте ее кораблей. Не получив эту информацию, Испания просто проигнорировала просьбу – не ответила ни "да", ни "нет".

В результате заход в Сеуту не состоялся. Российское посольство в Мадриде тут же ответило твитом, в котором сообщило, что все запрошенные Испанией данные были ей вроде бы "своевременно и оперативно предоставлены".

Чтобы понять суть возникшей проблемы, следует в первую очередь обратиться к недавнему прошлому. С просьбой о заходе на три дня в Сеуту, испанский полуэксклав в Северной Африке, двух кораблей Северного флота РФ – большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксирного судна "Алтай" – Москва обратилась к Мадриду еще в начале этого лета. Ничего нового в этом не было. В последние десять лет корабли под Андреевским флагом регулярно посещали Сеуту – для заправки горючим, пополнения запасов воды и продовольствия и отдыха экипажей. Российским военным морякам при этом традиционно позволялся выход в город. До 2016 года подобные заходы осуществлялись практически ежемесячно. Но потом они стали реже. Например, в 2018 году Сеуту посетели только ракетный крейсер "Маршал Устинов", танкер-заправщик "Дубна" и спасательный буксир СБ-406. А в 2019 году здесь побывал лишь корвет "Василий Быков".

Заходы российских кораблей ранее всегда приветствовались как центральными властями Испании, так и администрацией Сеуты. В первую очередь – из-за больших доходов в федеральные и местные бюджеты от таких визитов, а также из-за желания поддерживать деловые отношения с России, немаловажные для страдающей от долговременного кризиса испанской экономики. Горячим сторонником захода российских кораблей в Сеуту еще недавно был начальник городского порта Хосе Торрадо. Вот что он говорил, выступая перед журналистами:

"Российские военные моряки могут рассчитывать в Сеуте на гостеприимство, которое они мало где еще могут встретить. Мы стараемся хорошо их обслужить, все делаем для того, чтобы эти гости к нам возвращались вновь и вновь. И они возвращаются, потому что им нравится наш город. Каждый россиянин в среднем тут тратит от 300 до 400 евро, а некоторые и больше. И это, как и обслуживание кораблей, положительно сказывается на нашей экономике".

Но в это же время многие союзники Испании по НАТО и Евросоюзу с недоверием относились к посещению Сеуты российскими военными кораблями. Особенно накалилась обстановка вокруг этой темы в середине прошлого десятилетия. Тогда Испания стала открыто критиковаться партнерами. Вот что, к примеру, писало американское издание The Huffington Post:

"Пока сирийский город Алеппо пылает, поддержка, которую оказывает Испания России, позволяя ее военному флоту обслуживаться в Сеуте, противоречит нормам корректного поведения страны-члена НАТО и Евросоюза. Ненормально поддерживать вооруженные силы России, задействованные в нелегальном захвате Крыма и расчленении Украины, или защищающие сирийский режим Асада и постоянно грозящие балтийским странам. Испании следовало бы поменять свою политику".

Критиковал заходы российских кораблей в Сеуту и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его особенно раздражало, что именно эти корабли впоследствии подвергали обстрелам города и деревни в Сирии, от чего страдало мирное население страны. Впрочем, Столтенберг признавал, что формально Испания не нарушает устава и правил НАТО, поскольку имеющая особый статус Сеута, в соответствии с существующими с еще 80-х годов прошлого столетия договоренностями, не входит в зону ответственности Североатлантического союза. Решения Мадрида критиковались и депутатами Европарламента, которые указывали на то, что такие заходы российских военных судов явно противоречат смыслу и духу санкций, наложенных ЕС на Россию за аннексию Крыма.

Особо беспокоилась Великобритания. В Лондоне полагали, что российские корабли могли использовать свое пребывание в Сеуте для слежки за расположенной поблизости британской военной базой в Гибралтаре. Однако до недавних пор Испания на все эти упреки практически не реагировала. Тем более, что никаких санкций ни от НАТО, ни от ЕС за ними не следовало.

Что же изменилось теперь, и что повлияло на нынешнюю позицию Испании в отношении визитов российских кораблей? Ведь Сеута сейчас, как никогда ранее, нуждается в притоке финансов, в частности, из-за разорительных последствий пандемии COVID-19. При этом утверждения некоторых источников, в том числе российских, что Испания своим отказом "желает продемонстрировать равнение на НАТО в период подготовки саммита стран-членов Альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году" (цитата от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой – РС) довольно забавны. Испании не нужно ничего "демонстрировать" союзникам просто потому, что она "равняется на НАТО", в который вступила в 1982 году, уже многие десятилетия – и активным участием в политической и военной деятельности Североатлантического союза, в его военных миссиях, от Балкан и Сомали до Ирака и Афганистана, и предоставлением НАТО своих территорий для военных баз.

Опрошенные испанцы, и многие журналисты, и некоторые знакомые жители Мадрида, почти единодушно полагают, что изменение отношения их страны к официальной Москве объясняется главным образом ухудшением в России ситуации с гражданскими правами, то есть вещами, крайне болезненными для стран Запада. О том, какое значение придается этому вопросу в Евросоюзе, в том числе в Испании, свидетельствуют хотя бы недавние заявления испанского политика, который ныне занимает пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Жозепа Борреля. Вот что он сказал во время выступления в Королевском институте международных стратегических исследований Элькано в Мадриде:

"Наши возможности как-то воздействовать на Россию ограничены. У нас с ней сложные отношения. Россия не желает даже говорить на тему о правах человека, к примеру, о ситуации вокруг Навального. Для режима Путина это неприемлемая тема. Но для нас отношение к гражданским правам – важнейший вопрос, характеризующий тот или иной политический режим. И здесь мы полностью расходимся с Россией. Дело Навального остается ярким символом неприемлемой для нас политики России. Наши разногласия с ней по этому вопросу не исчезнут сами по себе. Ведь есть вещи, с которыми мы никогда не согласимся. Так что мы просто обязаны демонстририровать России нашу твердую позицию".

Ситуация с правами человека в России хорошо известна многим испанцам. Местные средства массово информации регулярно информируют общественность не только о судьбе Алексея Навального, но и других фактах, которые здесь характеризуют как вопиющее нарушение базовых прав и свобод. Испанские издания почти каждый день пишут о неприятии Кремлем любого инакомыслия – о нападках на неправительственные организации и независимые средства информации, о задержаниях и арестах оппозиционеров, журналистов, жестоких судебных приговорах и так далее. Все это неприемлемо как для властей Испании, так и для общественности.

А все неофициальные объяснения о якобы неполученных документах, что обусловило отказ россиянам в заходе в Сеуту, сами испанцы считают лишь дипломатической уловкой своего МИДа.

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