«Хочу уволиться с работы, но заявление не подписывают» 7 23.08.2021, 21:48

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Фото: bzal.by

Законно ли это?

В редакцию intex-press.by обратилась Анна, работающая в ОАО «Барановичский завод автоматических линий». Женщина рассказала, что хочет уволиться, но на предприятии заявление ей не подписывают. Анна интересуется, законно ли это.

– Я работаю на заводе автоматических линий почти 20 лет. У меня трое детей, которых я воспитываю одна. Раньше моя зарплата составляла 700–800 рублей в месяц, а за июль этого года я получила всего 460 рублей – это после всех вычетов, – рассказала Анна. – Так как мне необходимо самостоятельно содержать троих детей, я решила сменить работу. 16 августа написала заявление на увольнение, хотела, чтобы меня уволили 20-м числом. Я уже нашла другую работу и начала проходить медкомиссию. Но наш директор отказался подписывать мое заявление.

Анна пояснила, что работает по контракту, срок действия которого истекает в октябре 2021 года, но она хотела бы не дожидаться октября, а уволиться как можно раньше.

– Но меня не отпускают. А я не могу больше ждать, – жалуется белоруска.

Александр Горбач, юрист:

– Согласно ст. 37 Трудового кодекса Республики Беларусь, трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор (в том числе и контракт) может быть в любое время прекращен по соглашению сторон трудового договора. Но так как наниматель не желает увольнять работника, значит, соглашения сторон нет.

Статья 41 ТК устанавливает также, что срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае его болезни или инвалидности, поступления на военную службу по контракту и иных уважительных причин, препятствующих выполнению работы по трудовому договору, а также в случае нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, трудового договора. При этом оговорено, что факт нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, трудового договора устанавливается уполномоченным органом надзора за соблюдением законодательства о труде, профсоюзами и (или) судом либо может быть установлен нанимателем самостоятельно.

То есть, если имеет место нарушение со стороны нанимателя, можно требовать досрочного расторжения контракта. Однако в данном случае довод о расторжении контракта, ввиду невысокой заработной платы, не является основанием для досрочного расторжения срочного трудового договора. Если бы зарплата была ниже минимальной (400 рублей), то это было бы нарушением со стороны нанимателя, а так нарушения нет. К тому же не менее 400 рублей должна быть зарплата, если человек трудится полное рабочее время, а если неполное – может быть и ниже минимальной.

Таким образом, если нет оснований, перечисленных в ст. 41 ТК, значит, придется работать до окончания срока действия контракта. Либо нужно пытаться достичь с нанимателем соглашения об увольнении.

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