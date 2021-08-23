«Вертикаль покосившейся власти накрыло осознание неизбежной ответственности» 1 23.08.2021, 22:14

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Фото: «Радыё Свабода»

Оставшимся в системе придется ответить по закону.

- Настал черед написать о покосившейся вертикали власти. Если кратко, то итог аккуратных замеров настроений можно свести к следующему: выбор между люстрацией завтра и Турцией сегодня, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Все предельно просто. Свою причастность к усиливающейся дичи осознали все, кто остался в системе. Площадь позиции «я просто делаю свою работу и не делаю ничего плохого» силами верхушки хунты сокращается до невозможности. Сейчас лояльность системе должна подтверждаться конкретными действиями: вынесением неправосудных приговоров, постановлений, участием в ликвидации самых лояльных НГО, слежкой за учениками и их родителями.

Тем самым система замазывает всех в свои собственные преступления. И цена выхода кажется неподъемной - или хунта «за измену к стенке» или новые «люстрируют по самое не балуйся».

Так что, кажется, что лучше с хунтой - она, вроде, бы уже знакомая и понятная. Те, которые придут вместо, - им же как минимум «до законов», а ведь сутки за белый лист на окне - это незаконно, измененный процент в итоговом протоколе - это незаконно. И что за это будет - непонятно. Кроме того, есть еще чисто человеческие эмоции - за разрушенные семьи, поломанные судьбы, разграбленные квартиры, уничтоженные и отжатые бизнесы - можно и не по закону отгрести. Страшно.

Попробуем подвести небольшой итог. Пришло осознание соей причастности к тому, что происходит в стране - это несомненный плюс. Осознание неизбежной ответственности - создает развилку. Либо пробовать выходить из системы в неизвестность, либо продолжать тонуть вместе с ней дальше.

Не будем здесь рассуждать про модели люстрации - их много, со своими плюсами и минусами. Однозначно одно: полное отсутствие люстрации создает предпосылки для повторения этой дичи еще и еще раз. Справедливо и то, что при любой модели к наиболее серьезным мерам ответственности было привлечено незначительное число человек, у которых, как говорится, «руки по локоть в крови». Так или иначе это длительный процесс разбирательств, покаяний и примирений. Это больно, но не страшно.

Только хунта способна на «ночи длинных ножей», потому что другого инструмента у нее нет.

Но самое главное, как не оказаться на вышеупомянутой развилке? Научиться говорить «Нет!», когда от вас требуют нарушить закон или преступить через моральные ограничения. Система настолько уничтожила свои резервы, что не может реагировать на каждое «Нет!». Особенно, если их много. Вы думаете, что один в поле не воин? Однако стоит напомнить, что в Беларуси действует один заговор и это заговор 97%.

Пересматривая старые советские шедевры типа «Фитиля», неизбежно приходишь к выводу, что даже в советском прошлом (его финальных аккордах, естественно) демократии и свободы было больше, чем сейчас в Беларуси и РФ вместе взятых.

Нашим первым простым «Нет!» может быть лишний день каникул для детей и отказ от участия в дне 1 сентября.

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