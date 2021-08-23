Российскому автопрому велели за 9 лет научиться делать электромобили 5 23.08.2021, 22:16

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Финансировать проект планируется в том числе за счет бюджета.

Правительство России утвердило концепцию развития электротранспорта, поставив амбициозную цель сделать электрическим 10% национального автопрома в течение 9 лет.

Согласно документу, уже в ближайшие три года производство электромобилей нужно довести до 25 тысяч единиц в год, к 2028-му увеличить этот показатель вчетверо, а к 2030-му - довести до 200 тысяч машин, пишет finanz.ru.

«За электромобилями или машинами, которые работают на более экологичных силовых агрегатах, - будущее», - заявил, открывая заседание кабмина в понедельник, премьер РФ Михаил Мишустин.

Сейчас, согласно концепции, электромобиль на 750 тысяч рублей дороже своего бензинового аналога, хотя его эксплуатация при определенных условиях может быть более выгодной. При этом через шесть-восемь лет цена станет существенно привлекательнее благодаря достижениям в технологиях хранения энергии, пишут авторы документа. К 2024 году, согласно концепции, в РФ нужно построить 9,4 тысячи зарядных станций, из которых треть - быстрые, а к 2030-му довести их число до 72 тысяч. Чтобы стимулировать спрос граждан, правительство планирует установить минимальную долю мест для электромобилей на парковках и автостоянках, а с 2022 года - запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам.

Финансировать амбициозный проект планируется в том числе за счет бюджета, который, по задумке чиновников, будет выкупать электромобили у производителей по госзаказу. Первые бюджетные деньги автопром увидит в 2024 году, когда планируется установить квоту для закупки электрокаров для госнужд.

Первыми в производство пойдут модели Kia и Hynda, которыми, по задумке правительсва, займется калининградский завод «Автотор». Ему поручено наладить конвейер к 2023 году.

Вслед за электромобилями на дорогах должны появиться машины на водороде, полагают акторы концепции. Заключение специнвестконтрактов (СПИК) по созданию производств водородных топливных элементов планируется в декабре 2022 года. При этом к 2030-му водородных машин нужно производить не менее тысячи в год.

Власти рассчитывают на то, что реализация заложенных в концепцию идей и решений позволит России сформировать собственную индустрию по выпуску электромобилей, привлечь частные инвестиции, создать около 40 тысяч высокопроизводительных рабочих мест по всей технологической цепочке - от электрохимии до производства автотранспорта на электротяге, заявил Мишустин.

«Нам нужно активно развивать это направление, тем более что целый ряд компетенций в стране уже есть», - подчеркнул он.

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