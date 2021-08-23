«Крымская платформа»: России напомнили, что вопрос открыт 23.08.2021, 22:36

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Кто приехал на мероприятие и о чем договорились его участники.

23 августа в Киеве состоялся учредительный форум инициативы "Крымская платформа", в котором приняли участие представители 46 стран и международных организаций. В принятой участниками мероприятия декларации целью "Крымской платформы" является "мирное прекращении временной оккупации" Российской Федерацией территории Крыма и "восстановление контроля Украины над этой территорией в полном соответствии с международным правом", пишет DW.

Деятельность нового консультационно-координационного форума по вопросам Крыма должна обеспечить постоянное присутствие крымской темы в международной повестке дня. Эта дискуссия, в которую будут вовлечены политики, дипломаты и эксперты, как ожидается, поможет противостоять угрозам и последствиям аннексии Крыма РФ и способствовать реализации конечной цели "Крымской платформы" - возвращению Крыма в состав Украины. Постоянную работу инициативы будет координировать специальный офис, который 23 августа открыли в Киеве. И, как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, такие представительства будут открываться и в других странах.

Кто поддержал "Крымскую платформу"

С тех пор, как название "Крымская платформа" прозвучало впервые, прошло чуть меньше года. Когда в сентябре 2020 года во время выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН президент Зеленский впервые призвал страны-участницы создать международную платформу по деоккупации Крыма, мало кто представлял, как должна выглядеть такая инициатива, кто и на каких основаниях будет в ней участвовать и, главное, каким образом ее деятельность может помочь Украине вернуть аннексированный Россией в 2014 году полуостров.

Но, как сказал в беседе один европейский дипломат, украинскому руководству удалось за относительно короткое время консолидировать вокруг темы аннексированного Крыма внушительное количество государств и собрать их представителей на "масштабный саммит" в Киеве. "Тот, кто хоть немного разбирается в дипломатии, понимает, что это было непросто", - отметил собеседник, пожелавший остаться неизвестным.

Среди представителей 46 стран, прибывших в Киев, 14 были представлены главами государств и правительств. Среди них - Польша, Румыния, Венгрия, Швеция, Финляндия, страны Балтии, Молдова и Грузия. Остальные государства представляли спикеры парламентов, министры, заместители министров или послы. От Евросоюза в Киев прибыл председатель Евросовета Шарль Мишель, от Совета Европы - генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич, НАТО и объединения ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова) были представлены на уровне заместителей их генсеков.

На форуме "Крымской платформы" не было представителей стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Индия и Китай не направили на мероприятие даже своих послов в Киеве. Кто-то из аналитиков объясняет этот факт просчетами украинской дипломатии в этих регионах, а кто-то - мощным давлением на эти государства со стороны Москвы, крайне негативно относящейся к "Крымской платформе" и к каким-либо упоминаниям об аннексии полуострова.

"Украина открыла новую главу в истории Крыма"

Встреча такого высокого уровня проходила в условиях повышенной безопасности. Попасть в выставочный центр "Парковый", где проходило мероприятие, было непросто. Преодолеть несколько кордонов охраны могли только авто со специальными пропусками.

Где-то за полчаса до начала саммита к центральному входу "Паркового" в сопровождении полицейских машин друг за другом начали съезжаться авто люкс-класса со спецномерами, на которых, кроме цифр, была выбита эмблема, посвященная 30-летию независимости Украины. Прибывших на входе приветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, после чего каждый высокий гость обменивался рукопожатиями и фотографировался с президентом Владимиром Зеленским, спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой президентской администрации Андреем Ермаком.

Саммит начался с выступления крымскотатарской певицы Джамалы, которая исполнила песню "1944". Эта песня, в которой говорится о депортации крымских татар по решению Сталина в 1944 году, победила на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2016 году в Стокгольме. Официально работу "Крымской платформы" открыло выступление президента Зеленского.

"Мы понимаем, что наша независимая страна в одиночку никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна действенная поддержка на международном уровне и поддержка на новом уровне вопроса деоккупации украинского полуострова", - обратился к присутствующим Зеленский. По его словам, с началом деятельности "Крымской платформы" Украина и ее партнеры начали "писать новую главу в истории украинского Крыма, и это глава о деоккупации". "Синергия наших усилий должно заставить Россию сесть за стол переговоров по возврату нашего полуострова", - заявил Зеленский.

Вопрос Крыма в поле зрения международного внимания

В своих выступлениях все участники саммита отмечали, что аннексия Крыма Россией в 2014 году стала грубым нарушением международного права, и выражали твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Президент Латвии Эгилс Левитс отметил, что "Крымская платформа" призвана "держать вопрос Крыма в поле зрения международного внимания". "Жаль, что во времена оккупации Латвии не существовало такой платформы, которая постоянно напоминала бы миру о нашем положении", - отметил он.

А польский президент Анджей Дуда заявил, что в его стране знают, "что чувствует человек, который теряет свое имущество, достоинство, которому говорят: это уже не твое государство". "Я хочу сказать нашим украинским братьям: поляки вас понимают", - заявил Дуда.

Шаги России, направленные на милитаризацию Крымского полуострова, вопиющие нарушения прав человека, которые там происходят, вызывают обеспокоенность ЕС, отметил Шарль Мишель. "Такие действия несут угрозу доверию и миру. Наша цель сделать так, чтобы аннексия Крыма никогда не была легитимизирована", - подчеркнул президент Европейского Совета.

Какова вероятность новых санкций против РФ?

Перед церемонией подписания декларации форума "Крымская платформа" Зеленский отметил: "Я обещаю, что в декларации, осуждающей оккупацию Крыма, всегда будет строка для подписи представителя Российской Федерации. Скорее всего, эта подпись будет поставлена на последнем саммите "Крымской платформы" в Ялте".

Дмитрий Кулеба позже рассказал, что согласование текста декларации далось нелегко и "шла борьба за каждый пункт". Как стало известно журналистам из собственных источников, камнем преткновения для многих подписантов оказался пункт, в котором упоминаются санкции в отношении России. В финале участники "Крымской платформы" согласились "продолжать осуществлять политику непризнания аннексии" Крыма и рассмотреть введение дальнейших санкций против России, "если это предусмотрено правовой юрисдикцией каждого участника платформы и в соответствии с существующими процедурами, если это будет необходимо и если действия России того потребуют".

Кроме этого, столицы, присоединившиеся к инициативе, договорились вместе противостоять гибридным угрозам, которые создает "продолжающаяся милитаризация Крыма", и призвали Россию "выполнять свои обязательства государства-оккупанта в соответствии с нормами международного гуманитарного права". Участницы декларации договорились использовать площадки ООН, Совета Европы и ОБСЕ для того, чтобы "координировать свои усилия" на тех форумах, где будут обсуждаться вопросы Крыма.

Сам факт проведения форума, который продемонстрировал мощную международную поддержку суверенитета Украины, несмотря на то, что внимание мира сейчас приковано к Афганистану, эксперты называют успехом. "Это сигнал для Москвы, что ей не удастся замалчивать вопрос Крыма", - убежден эксперт киевского Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель (Gustav Gressel) считает, что "Крымская платформа" "будет противодействовать комфорту российского руководства, которое держится за предположение, что Запад не хочет касаться вопроса Крыма, и с течением времени признает его принадлежность России де-факто". Грессель также считает, что "Крымская платформа" объединит государства, "заинтересованные в продвижении антироссийских санкций", которые, по его мнению, пока слабы и не могут остановить уничтожение культурного наследия Крыма и изменения этнического состава полуострова.

Аналитик тоже признает, что возвращение Крыма - "очень и очень долгосрочная цель". "Но сейчас главная задача: не создать впечатление, что Запад молча примет российский Крым как свершившийся факт", - подчеркнул Грессель.

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