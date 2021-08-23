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Сколько в Беларуси стоит собрать первоклассника?

  • 23.08.2021, 22:58
Сколько в Беларуси стоит собрать первоклассника?

Родители отмечают, что одежда и обувь ощутимо подорожали.

До нового учебного года осталось не так много времени, и родители вместе со своими детьми-школьниками вовсю готовятся к 1 сентября – выбирают и покупают ручки, карандаши, портфели, костюмы… Intex-press узнала у жителей Барановичского региона, где они покупают школьные товары, сколько уже потратили денег и на чем удается сэкономить.

«Большие траты еще впереди»

У Екатерины Исаевич трое детей, двое из них – школьники. Старший сын идет в шестой класс, а средний – Назар – в первый.

– Подготовку к школе начали в начале августа, пока в магазинах еще не было ажиотажа, – говорит Екатерина. – На данный момент купили только канцелярские товары: ручки, тетрадки, обложки, счетные палочки и прочее.

Но только на эти «мелочи» для двоих школьников, по словам Екатерины, уже ушло 100 рублей.

– Нам еще предстоят большие траты. Канцелярия обходится относительно недорого. Да, на двоих школьников ощутимо для кошелька, но если смотреть на одежду и обувь, то цены на них очень выросли, – отмечает она.

На чем удастся сэкономить, так это на школьной форме: покупать ее Назару не придется, так как костюм остался с детского сада. Кроме того, Екатерина серьезно подходит к покупкам – нужно это или нет.

– Когда старшего сына собирали в первый класс, накупили много ненужного и потратили много денег впустую. Сейчас я не повторяю прошлых ошибок, – поясняет горожанка.

Екатерина предпочитает делать покупки только в магазине, так как «выбраться с тремя детьми на рынок тот еще квест». Помогла также и мама Екатерины.

– Моя мама купила Назару портфель. Так что помощь не лишняя, хотя мы стараемся самостоятельно обеспечить всем необходимым своих детей, – говорит горожанка.

«Планирую потратить рублей 200»

Екатерина Силиманович живет в Барановичском районе. В семье один ребенок – сын Кирилл, и этой осенью он идет в первый класс.

Екатерина говорит, что уже начала делать покупки к учебному году.

– Пока купила только канцелярские принадлежности, за которые отдала примерно 50 рублей. А ко всему остальному – к школьной форме, спортивному костюму – пока только хожу и присматриваюсь. Все нужно, но прежде хочу сравнить цены в разных магазинах и на рынке, поясняет она.

Женщина отмечает, что интернет-магазины она не любит, так как покупку «хочется в реальности посмотреть и потрогать».

Что касается суммы, которую рассчитывает потратить Екатерина, то это 200 рублей.

– Пока планирую, что потребуется на все рублей 200, но не знаю, «впишусь» ли я в эту сумму. Просто школа у нас сельская, там меньше требуется докупать каких-то специальных тетрадей, книг и других вещей, которые обязательны в городских школах, – поясняет она.

«Самым сложным было выбрать одежду»

У Виктории Гачко дочка Алиса идет в первый класс. Готовиться к школе семья начала еще с июня, чтобы не было накладно для семейного бюджета. На данный момент уже потрачено около 700 рублей.

– Купили в основном все необходимое: одежду, обувь, канцелярию, кое-что из мебели, – перечисляет Виктория. – Если посмотреть на ценники и послушать рассказы знакомых, то поначалу кажется, что подготовить ребенка к школе – дорого и сложно. Именно поэтому мы не стали откладывать все на последний момент. Покупки совершали поэтапно, чтобы не было такого чувствительного удара по финансовому положению.

По ее словам, экономить – «в плане что-то не покупать» – в семье не собираются, но обращают внимание на скидки и акции.

– Мониторили акции и скидки, побывали и в обычных магазинах, и на рынке, посмотрели предложения онлайн-магазинов, – поясняет Виктория. – Рынок расстроил. Обычно он ассоциируется с самыми выгодными ценами, а тут оказалось, что цены практически на все выше магазинных. Так что на рынке купили только рюкзак.

Самым сложным, говорит мама первоклассницы, было выбрать одежду для дочки:

– Я бы все онлайн заказывала, но тут сложность в том, что одежду нужно мерить. В итоге только на одежду ушло около 400 рублей, на туфли и кроссовки – 85. А вот канцелярские товары покупали онлайн: и цены легко сравнивать, и доставка бесплатная. За все эти тетрадки-карандаши-ручки отдали 60 рублей.

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