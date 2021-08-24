закрыть
24 августа 2021, вторник, 8:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кремль все более и более раздражен Лукашенко

  • 24.08.2021, 7:39
  • 6,910
Кремль все более и более раздражен Лукашенко

Взбалмошного «союзника» хотят красиво «обнулить».

Для политической и экономической диспозиции на последние дни августа и лета, очевидно, очень важны взаимоотношения режима с Кремлем, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Эти взаимоотношения отличаются тем, что рассматривать их с сугубо рациональной точки зрения – значит туманить собственный мозг. Конечно, усматривать в этой сфере одно безумие тоже было бы ошибкой. Но одной рациональной мотивацией, как показывают последние полтора года, как показывает опыт, уже ничего объяснить невозможно.

В общем и целом, основное противоречие сводится к следующему. Кремль все более и более раздражен тем, что Лукашенко пытается заставить всю Вселенную вертеться вокруг себя. Кремль хочет, чтобы все вертелось вокруг него. Там потеряли надежду заставить Лукашенко вести себя поскромнее. И просто отвечать за свои слова и поступки.

Кремль считает, что занимается глобальным стратегическим балансированием между центрами силы (США, Китай, ЕС, арабы, Индия, Израиль) и сам таким центром является. В этих тонких играх зависимость от причуд взбалмошного «союзничка», от его импульсивных шагов в Европе и СНГ стала для Кремля окончательно дискомфортной.

Теперь, например, отнюдь не ясно, соизволит ли Лукашенко в свой день рождения (30 августа) прибыть «поздравиться» в некое место в Россию, или предпочтет (от неоднозначных пересудов) отметить праздник дома. Не понятно, что там с прочтением им новой конституции, чему данный Миклашевичем недельный срок истекает 25 августа. И Кремлю совершенно не ясно, что может произойти в ходе приграничного миграционного кризиса.

В общем, и для условных кремлевских имперцев, и для условных кремлевских либералов, тревожный и нервный фактор Лукашенко критически важно «легитимно» и красиво «обнулить». Чтоб не мешал заниматься важными глобальными делами на фоне афганского унижения США, визита Меркель, европодержавных игр Макрона, намечающегося фондово-долгового кризиса Китая и сложных внутриисламских процессов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев