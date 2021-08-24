Кремль все более и более раздражен Лукашенко 24.08.2021, 7:39

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Взбалмошного «союзника» хотят красиво «обнулить».

Для политической и экономической диспозиции на последние дни августа и лета, очевидно, очень важны взаимоотношения режима с Кремлем, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

Эти взаимоотношения отличаются тем, что рассматривать их с сугубо рациональной точки зрения – значит туманить собственный мозг. Конечно, усматривать в этой сфере одно безумие тоже было бы ошибкой. Но одной рациональной мотивацией, как показывают последние полтора года, как показывает опыт, уже ничего объяснить невозможно.

В общем и целом, основное противоречие сводится к следующему. Кремль все более и более раздражен тем, что Лукашенко пытается заставить всю Вселенную вертеться вокруг себя. Кремль хочет, чтобы все вертелось вокруг него. Там потеряли надежду заставить Лукашенко вести себя поскромнее. И просто отвечать за свои слова и поступки.

Кремль считает, что занимается глобальным стратегическим балансированием между центрами силы (США, Китай, ЕС, арабы, Индия, Израиль) и сам таким центром является. В этих тонких играх зависимость от причуд взбалмошного «союзничка», от его импульсивных шагов в Европе и СНГ стала для Кремля окончательно дискомфортной.

Теперь, например, отнюдь не ясно, соизволит ли Лукашенко в свой день рождения (30 августа) прибыть «поздравиться» в некое место в Россию, или предпочтет (от неоднозначных пересудов) отметить праздник дома. Не понятно, что там с прочтением им новой конституции, чему данный Миклашевичем недельный срок истекает 25 августа. И Кремлю совершенно не ясно, что может произойти в ходе приграничного миграционного кризиса.

В общем, и для условных кремлевских имперцев, и для условных кремлевских либералов, тревожный и нервный фактор Лукашенко критически важно «легитимно» и красиво «обнулить». Чтоб не мешал заниматься важными глобальными делами на фоне афганского унижения США, визита Меркель, европодержавных игр Макрона, намечающегося фондово-долгового кризиса Китая и сложных внутриисламских процессов.

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