Дмитрий Болкунец: Уже осенью санкции могут спровоцировать забастовки в Беларуси 24.08.2021, 7:47

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Дмитрий Болкунец

фото: DELFI

Окружение диктатора уже готовит себе пути к эвакуации.

Белорусское общество изменилось и уже никогда не будет прежним.

Вернуть себе поддержку Лукашенко уже не в состоянии. В обществе укрепилось недоверие к государственным институтам и органам власти. Стоит отметить активное изъятие населением банковских вкладов, скупку валюты, добровольное увольнение работников с предприятий и эмиграцию. Отдельного внимания заслуживает масштабный провал вступительной кампании в белорусские вузы – абитуриенты предпочли подавать документы в российские и европейские учебные заведения, пишет в статье для «Независимой газеты» политолог Дмитрий Болкунец.

Санкции могут спровоцировать обострение политического кризиса

Президентские выборы, состоявшиеся 9 августа 2020 года, не были признаны на Западе. Формализм и мягкость санкционного давления на белорусский режим в первые месяцы после выборов стали вызывать слишком много вопросов к элитам европейских демократий. Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске стал тем детонатором, который вернул белорусскую тему в поле зрения западных политиков.

24 июня Совет Европейского союза ввел секторальные экономические санкции, которые на практике имеют много исключений. 9 августа новые санкции объявили США, Канада и Великобритания. Очередной санкционный пакет со стороны западных стран стал самым сильным и затронул отдельные сектора экономики. Новые санкции в отношении Беларуси фактически завершили эпоху политического лавирования Лукашенко между Востоком и Западом. Закончился период «многовекторности», который использовался Минском как инструмент вытягивания финансовых ресурсов из Москвы.

Реальные экономические последствия от санкций начнут ощущаться примерно в декабре 2021 года. Оценить эффективность принятых мер пока сложно, но оценка потерь может составлять до 10% ВВП страны. Беларусь оказалась отрезана от возможности кредитоваться на Западе. Наиболее чувствительные санкции могут возникнуть в отношении предприятия «Беларуськалий», которое дает около 6% поступлений в бюджет. Для российских инвесторов и банков также возникают существенные риски вкладываться в белорусские государственные облигации. Не исключено, что такие сделки могут навлечь санкции на их покупателей.

Стоить обратить внимание на включение в санкционный список ЕС и Великобритании российского гражданина Михаила Гуцериева. Это важный сигнал российской политической и бизнес-элите воздерживаться от любых контактов с Лукашенко. Белорусский политический кризис создал сложности и для Китая, заинтересованного в безопасности и стабильности транзита грузов по Шелковому пути.

Санкции как внешний фактор давления на режим могут способствовать обострению внутриполитического кризиса и уже осенью спровоцировать забастовки на предприятиях. Масштаб будет зависеть от готовности общества к сопротивлению системе. По итогам событий прошлого года работы лишились несколько тысяч нелояльных сотрудников и государственных служащих. Дефицит кадров вынудил ввести запрет на увольнение узкопрофильных специалистов.

С одной стороны, введение секторальных экономических санкций кажется большим подарком для России. Однако, с другой стороны, интеграция с государством с нелегитимной верховной властью может нести в себе непредсказуемые последствия. Не нужно тешить себя иллюзиями, что слабый Лукашенко способен пойти на уступки и подписать «дорожные карты» по углублению интеграции ради сохранения своей власти. Такие решения нанесут колоссальный урон российско-белорусским отношениям, повлекут более жесткие санкции против России. Неизбежно возникнут антироссийские настроения внутри Беларуси и белорусской диаспоры по всему миру.

С начала июня белорусские власти организовали рукотворный миграционный кризис на границе со странами ЕС. Лукашенко таким своеобразным методом шантажа рассчитывает добиться начала переговоров с его правительством и признания его как президента со стороны европейских соседей. Провокации с участием военных и угрозы «начать третью мировую войну» имеют обратный эффект.

На повестке дня — освобождение политических заключенных и уход Лукашенко из политики. Добровольно отказываться от власти он не спешит, но готовит подушку безопасности для себя и ближайшего окружения. Некоторые члены его семьи уже вынуждены были уехать учиться в Москву.

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