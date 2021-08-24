закрыть
24 августа 2021, вторник, 8:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Израиль обстрелял сектор Газа в ответ на запуск шаров с горючей смесью

  • 24.08.2021, 7:49
Израиль обстрелял сектор Газа в ответ на запуск шаров с горючей смесью

Целями ударов стали оружейный завод, полигон для запуска ракет и туннели в Газе.

Израиль нанес несколько авиаударов по объектам радикального исламского движения ХАМАС, реагируя на атаку с использованием воздушных шаров с зажигательной смесью, которые были запущены с территории сектора Газа, сообщает dw.com.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 24 августа, указала, что были поражены оружейный завод, полигон для запуска ракет и туннели в Газе. В свою очередь, агентство AFP со ссылкой на службы безопасности на палестинской территории сообщило, что целями израильских ракет стали, в первую очередь, города Газа, Хан-Юнис и Джебалия.

Отмечается, что человеческих жертв в результате этих ракетных ударов не было. По данным израильских военных, ХАМАС запускал шары с горючей смесью в сторону Израиля на протяжении всего лета. Эти атаки неоднократно становились причиной пожаров на территории страны.

В конце мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и группировками ХАМАС и "Исламский джихад", положив конец массированным обстрелам с обеих сторон, которые не прекращались с 10 мая. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта. В то же время стороны предупредили друг друга о возможных последствиях в случае нарушения перемирия. В Израиле указали, что режим прекращения огня перестанет действовать, если из сектора Газа продолжатся ракетные обстрелы израильской территории.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев