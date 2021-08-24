Ветер перемен крепчает 24.08.2021, 7:51

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фото: ТАСС

Забастовка всей страной — отличный мирный метод быстро свергнуть синепалого.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мнение своего читателя:

— Никогда не устану повторять, белорусы — великолепная нация. Наш народ семимильными шагами построил то, на что другим понадобились десятки лет: мы осознали себя, прочувствовали всю прелесть свободы и продолжаем бороться за нее до конца. Наше партизанское прошлое как никогда напомнило о себе сейчас — нас никогда не сломить духом, ни при каких обстоятельствах.

Единственное, я осознал — только в наших руках победа, только мы сможем свергнуть диктатора. Ни одна Европа, ни одна Америка не сможет подарить нам свободу, пока мы сами ее не решим взять. Нам весь мир помогает, но только за нами решающий голос.

Белорусы! Продолжаем борьбу, не останавливаемся ни на шаг. Забастовка всей страной — отличный мирный метод быстро свергнуть синепалого. Мы точно справимся, иначе и быть не может: мы сильнее, справедливее и честнее. Наша победа — вопрос времени.

Жыве Беларусь!

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