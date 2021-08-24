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Врачи назвали самые опасные симптомы во время коронавируса

  • 24.08.2021, 7:55
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Врачи назвали самые опасные симптомы во время коронавируса

На что надо обратить внимание через 7-8 дней после инфицирования.

Во время коронавируса стоит тщательно следить за состоянием больного, чтобы не пропустить тревожные симптомы. В частности, резкое поднятие температуры на 7-8 день после инфицирования может быть признаком бактериальной инфекции.

Об этом на своей странице в соцсети написал врач Тарас Жиравецкий.

В таком случае медик рекомендует сдать анализ крови на CRP (норма С-реактивного белка) и прокальцитонин. Высокие показатели црп (более 50) или ферритина говорят о том, что течение болезни у пациента будет тяжелым.

Помимо этого, врач рекомендует приобрести пульсоксиметр и регулярно проверять показатели заболевшего. При падении сатурации меньше показателя 92, требуется срочная госпитализация.

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