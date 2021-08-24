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Стало известно, почему терминалы массово не принимают банковские карточки белорусов

  • 24.08.2021, 8:01
  • 4,700
Стало известно, почему терминалы массово не принимают банковские карточки белорусов

Банковский процессинговый центр заявил о масштабном сбое системы.

Вчерашний сбой в приеме платежей полностью лежит на совести банковского процессингового центра, это из-за неполадок там, многие белорусы не смогли провести оплату в понедельник в обеденное время, сообщает «Инфобанк».

Сам БПЦ разослал по банкам следующую информацию: «...ОАО «Банковский процессинговый центр» (далее - Центр) информирует, что 22.08.2021г. в связи со сложившейся предельной нагрузкой на каналы сети Интернет, в период времени с 13:48 до 14:24 имели место частичные отказы в обслуживании клиентов в терминальном оборудовании, подключенном к Центру.

Начиная с 14:24 22.08.2021г. все аппаратно-программные комплексы Центра работают в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства…"

В дальнейшем оказалось, что не только нагрузка на каналы сети Интернет виновата, еще отказал один комплекс:

В последнее время все чаще и чаще банки сообщают про «технологические работы» в новостях, но как видим, что от технических проблем это не избавляет.

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