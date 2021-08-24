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Украина празднует 30-й День Независимости: прямая трансляция

  • 24.08.2021, 8:06
Украина празднует 30-й День Независимости: прямая трансляция
фото: ukrinform

Кульминацией сегодняшних торжеств должен стать тройной парад.

Во вторник, 24 августа 2021 года, Украина отмечает День Независимости — 30-ю годовщину принятия парламентом Акта провозглашения независимости Украины.

Празднование юбилейного для Украины Дня Независимости продолжается уже несколько дней и в этом году стало особенно масштабным. Оно охватывает более 150 праздничных мероприятий по всей стране с участием делегаций нескольких десятков стран и международных организаций. Общий слоган всех официальных торжеств — «Ти у мене єдина». А самое важное событие, организованное к 30-летию Независимости — саммит Крымская платформа, объединивший национальные и международные усилия по деоккупации Крыма, сообщает nv.ua.

Кульминацией сегодняшнего дня празднований, 24 августа, должен стать тройной парад: его проведут на Крещатике и на Днепре в Киеве, а также в Одессе. В параде примут участие более 5 тыс. военных и представителей оборонного сектора (включая участников боевых действий), 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

Парад на Крещатике будет включать в себя прохождение пешей колонны, проезд механизированной колонны и пролет воздушной колонны. На Днепре в Киеве предусмотрено торжественное прохождение катеров и пролет авиации. Кроме того, одновременно с проведением парада на Крещатике запланирован артиллерийский салют с острова Труханов.

Параллельно с парадом в Киеве состоится торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, показ вооружения и военной техники в Одессе — с высадкой десанта и демонстрацией показательного артиллерийского боя.

На 13:00 запланировано торжественное заседание Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины. На него приглашен президент Владимир Зеленский. Кроме того, в 14:20 должно начаться заседание внеочередной сессии парламента — Рада рассмотрит законопроект о большом Государственном Гербе Украины.

Также сегодня в официальной праздничной программе запланирован концерт итальянского певца Андреа Бочелли, а вечером на НСК Олимпийский в Киеве начнется праздничное шоу «Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни». Согласно анонсу Офиса президента, в нем примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.

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