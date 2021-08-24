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Вице-президент Афганистана: Талибы похищают детей и стариков для создания «живых щитов»

  • 24.08.2021, 8:21
Вице-президент Афганистана: Талибы похищают детей и стариков для создания «живых щитов»

Это происходит в северных провинциях страны.

Боевики террористической организации "Талибан" блокируют поставки топлива и продовольствия в районе Андараб северной провинции Афганистана Баглан, а также похищают местных жителей, в том числе детей и стариков. С такими обвинениями выступил Амрулла Салех, занимавший пост вице-президента Афганистана до захвата там власти исламистами в середине августа 2021 года, сообщает dw.com.

"Талибы не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб. Гуманитарная ситуация ужасающая. Тысячи женщин и детей оказались вынуждены бежать в горы. В течение последних двух дней "Талибан" похищает детей и стариков и использует их в качестве живых щитов для передвижения или обысков в домах", - написал политик на своей странице в соцсети Twitter.

Ранее Салех объявил, что не признает власть "Талибана" и провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства.

Со своей стороны, Мохаммад Масуд Андараби, являвшийся главой МВД при свергнутом президенте Афганистана Ашрафе Гани, заявил в своем микроблоге, что "злодеяния талибов в отношении мирного населения непростительны". Кроме того, он ретвитнул сделанные одним из афганских журналистов фотографии женщин и детей, спасающихся бегством от талибов, и призвал международные правозащитные организации расследовать действия "Талибана" в регионе Андараб.

Захват власти в Афганистане талибами

Боевики движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Исламской Республики Ашраф Гани покинул страну.

В настоящее время многие страны проводят эвакуацию своих граждан, а также определенных категорий мирного населения из Афганистана. Так, США, по данным президента страны Джозефа Байдена, с 14 августа вывезли из Кабула около 28 тысяч человек.

Вооруженные силы Великобритании, по данным британского министерства обороны, с 13 по 22 августа эвакуировали из страны 5725 человек. Германский бундесвер вывез более 3600 человек. Кроме того, эвакуационные операции проводят Италия, Франция, Дания и другие страны.

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