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Остановим страну!

  • Телеграм-канал «Баста!»
  • 24.08.2021, 8:26
Остановим страну!

Самый эффективный и безопасный способ борьбы с диктатурой — это всеобщая забастовка.

Политика всегда следует в фарватере экономики. Поэтому политики вынуждены корректировать свой курс в соответствии с насущными экономическими требованиями дня.

Если у политиков существует постоянная коммуникация с народом и обратная связь активно работает, то они адекватно реагируют на экономические вызовы и проблемы и вносят своевременные и необходимые коррективы в экономический и политический курс страны.

Если же, как в нашем случае, власти забронзовели в своей "непогрешимости и всезнайстве", то страна, с огромной долей вероятности, рухнет в экономическую и политическую пропасть, выбраться из которой будет стоить немыслимых усилий и жертв.

Синепалый неадекват с командой своих дуполизов упорно и настойчиво грабит и уничтожает остатки экономики Беларуси и ее природных ресурсов.

Они прекрасно понимают, что их синекура неминуемо потерпит полный крах и стремятся выкачать из страны и народа все до капли и оставить после себя выжженную пустыню!

Мы, народ Беларуси, должны наконец осознать, что мы не получили эту землю в наследство, а взяли ее взаймы у наших детей!

Мы просто не имеем права позволить хунте отнять будущее у нас и наших детей и внуков!

Объединяемся, сплачиваемся и продолжаем борьбу!

Самый эффективный и безопасный способ борьбы с диктатурой — это всеобщая забастовка!

Саботируем прикорытные бизнесы, итальяним, выносим вклады из банков, делаем необходимые запасы и готовимся бастовать!

Мы должны лишить хунту наших денег!

Стачке быть!

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