США объявили крупнейшую за 30 лет распродажу нефти из стратегического резерва 24.08.2021, 8:38

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На торги в августе будет выставлено 20 миллионов баррелей из четырех государственных хранилищ.

США готовятся провести очередную распродажу нефти из стратегического топливного резерва, где на середину марта хранилось 621 миллион баррелей сырья.

На торги в августе будет выставлено 20 млн баррелей из четырех государственных хранилищ, объявило в понедельник американское Минэнерго, сообщает finanz.ru.

Аукцион, который должен состоится в августе-сентябре, станет крупнейшей разовой продажей стратегической нефти с 1991 года, когда на Штаты реализовали 30 млн баррелей на фоне войны в Кувейте, оборвавшей поставки на мировой рынок.

Заявки от компаний, желающих приобрести государственную нефть, будут приниматься до 31 августа, а итоги торгов будут подведены 13 сентября. Минэнерго предложит по 8 млн баррелей из двух техасских хранилищ (Bryan Mound и Big Hill), а также еще 9 миллионов из West Hackberry и Bayou Choctaw, расположенных в Луизиане.

Средства от реализации нефти поступят американскому Минфину и будут использованы для финансирования дефицита бюджета.

Начало распродаже стратегического резерва нефти, который Штаты копили с 1970х, положила администрация Барака Обамы. В 2017 году из резерва было изъято 31,3 млн баррелей, реализованных на двух аукционах с участием более чем 20 компаний. В 2018 продажи составили 14,6 млн барреле, в 2019-м - 14,2 млн.

В марте 2020-го Минэнерго провело продажу 12 млн баррелей. Всего же к 2027 году США планируют избавиться от половины накопленной в резервах нефти, реализовав на рынке 270 млн баррелей.

Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году - после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской агрессии на Ближнем Востоке.

Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта. Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году. Основная часть (511 млн баррелей) была собрана к 1986 году. С середины 1980-х по начало 2000-х резерв не пополнялся.

Последняя крупная порция закупок (более 140 млн баррелей) была осуществлена в 2000-х после прихода к власти ставленника нефтяного лобби Джорджа Буша младшего.

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