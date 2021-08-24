«Икра за 978 рублей»: сколько стоят самые дорогие продукты в магазинах Беларуси 2 24.08.2021, 8:45

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Кто это покупает?

Даже если ваша зарплата находится на уровне «могу позволить себе выбросить верхние листы капусты», мечтать вам никто не запретит. Так вот представьте, что вы сказочно богаты. Настолько, что можете позволить себе самые дорогие продукты в магазине и потратить на один ужин годовую зарплату. Журналисты onliner.by прошлись по гипермаркетам и посмотрели, можно ли проесть несметные богатства в Беларуси.

Икра Путина

Черная осетровая икра — ожидаемый победитель этого топа. Маленькая стограммовая баночка нерожденных осетринок из российских глубин стоит 283 рубля. А если упаковать их в красивую кожаную коробку и продавать вместе с перламутровой ложечкой, то стоимость почти сравняется со средней белорусской зарплатой — 978 рублей. За 250 граммов.

Продавец уверяет, что ударение нужно ставить на втором слоге, но звучит неубедительно. Мимикрируют под российскую икру и упаковки белорусской, тоже изготовленные из российской рыбы, разве что стоят они дешевле.

— Икру покупают многие, но маленькими баночками. Подарочные наборы тоже, но куда реже. И таких людей немало, — рассказывает продавец и продает женщине с большими губами 100-граммовую банку.

Камчатский краб

Если черная икра на завтрак вам уже приелась, можно отведать консервированного в собственном соку камчатного краба. Стоит всего 152 рубля за баночку в 300 граммов. Судя по отзывам, те же крабовые палочки в пластике, только из мяса.

Черные трюфели

За три круглых грибочка (50 граммов) в стеклянной банке придется отдать 52,72 рубля. То есть если вам очень понравится, то за килограмм грибочков, собранных в Италии с помощью специально обученных собак (да, эти трюфели ищут именно собаки), придется отстегнуть примерно 1055 рублей.

— Очередь за ними, конечно, не стоит, но люди берут постоянно. Вот недавно стали заканчиваться, их еще дозаказывали. Хотя хранятся они долго — два года, — говорит продавец.

Если же есть черные трюфели вы пока не готовы, можно купить пол-литровик привычных маринованных боровичков за 29,8 рубля.

Сыр

Хотя самый дорогой в мире сыр стоит примерно €12,5 тыс. за килограмм, в минских гипермаркетах все куда скромнее. Кило французского сыра «Рокфор Сосьете» обойдется вам всего в 124,8 рубля. Почти столько же стоит и «Сент Агюр Оверсис» с аристократической голубой плесенью.

Прошутто и колбаски из оленя

С мясом работает старая как мир схема: чем меньше вес, тем больше цена. Из самого дорого мяса нашлась упаковка итальянских тонких ломтиков прошутто весом в 180 граммов, которая обойдется щедрому покупателю всего в 23,8 рубля (298 рублей за кило). На фоне прошутто стейк из мраморной говядины не такое уж и дорогое удовольствие (24 рубля за 300 граммов, или 80 за кило).

Надоели привычные свинина, курица и говядина? В продаже можно найти колбаски из мяса оленя (85 рублей за кило), тушенку из лося (9,7 рубля за 325 граммов) или коня (5,5 рубля за 325 граммов). Полагаем, к ним неплохо подойдет маринованный лучок в бальзамическом уксусе (35,6 рубля за 820 граммов). Ну или можно попробовать фуа-гра из утиной печени за 24 рубля (упаковка в 230 граммов). Удивительно, но хамон обнаружился только белорусского производства — по цене всего 40 рублей.

Сушеная и вяленая рыбка

Грызть сушеную рыбу под пиво тоже можно с роскошью. Например, купив «продукцию рыбную вяленую из корюшки азиатской — зубатки» по 85,8 рубля за килограмм, то есть примерно в 5—10 раз дороже остальной вяленой рыбы. По виду — какая-то мелкая килька, но продавец заверила, что она «очень вкусная и жирная», и уже начала накладывать ее в пакет. Пришлось спасаться бегством (от цены и запаха одновременно).

Второй вариант более привычный, но не менее роскошный — сушеная щука. Удивительно, но рыбина оказалась не отечественного производства, а российского. Цена — без 5 копеек 120 рублей за кило, а одна рыбина обойдется примерно в 15 рублей. На этом моменте начинаю жалеть, что я не рыбак.

Кивано, тамаринд, питахайя и гранадилла

Если вы подумали, что это японские ругательства, то вы давно не отдыхали в теплых краях. Все это — экзотические для Беларуси фрукты. Настолько экзотические, что продаются не по килограмму, а поштучно. Оно и понятно: немного найдется желающих купить за 110 рублей кило драгонфрута.

— Если бы не брали, это бы не привозили. Времена такие, что на любой спрос есть предложение. Вы даже не представляете, сколько людей берут все эти продукты! Недавно при мне женщина в возрасте взвесила три кило манго и кило авокадо. А говорят, пенсии маленькие, — смеется продавец.

Пельмени и хлеб

Даже с несметными богатствами ваша душа однажды потребует привычных пельменей да хлеба. Так вот, их тоже можно найти подороже. Например, полукилограммовая буханка хлеба, привезенная аж из Германии, есть в продаже почти за 7 рублей.

Пельмени можно купить не из поросенка, а из элитного сыра горгонзола и грецкого ореха. Упаковка на 250 граммов — 16,9 рубля.

Макарошки, рис и гречка

Думаете, что сделать на гарнир к стейку из мраморной говядины? Вот пару вариантов. Добавьте к нему упаковку макарошек казаречче из нутовой муки за 13,9 рубля (250 граммов), рис басмати за 22,4 рубля (кило) или зеленая гречка из самого Алтая за 6 рублей (500 граммов).

Соль, сахар и масло

Привычные каждому продукты могут тоже оказаться недешевыми, если добавить щепотку фантазии. Например, вместо белого сахара за 1,7 рубля — перуанский бамбуковый сахар за 39,8, вместо кило поваренной пищевой соли за 46 копеек — розовая каменная гималайская соль за 248 рублей (продается в мелких солонках по 14,9 рубля). А вместо подсолнечного масла за 5 рублей — кунжутное за 128 рублей. Была еще этикетка от миндального масла по цене 309,5 рубля за литр, но самого масла в продаже не оказалось: видно, разобрали.

Чай с конфетами пралине

Допустим, вы идете знакомиться с тещей и хотите не упасть в грязь лицом. Самым дорогим набором конфет, который наверняка способен умаслить любую женщину, оказалось полкило французских пралине за 70 рублей.

Признаться, мы очень старались найти дорогой чай категории «супер-лухари-элит», но на полках все было в разумных пределах. Самым дорогим из найденных оказался белый чай по имени «Конфуций элитный» из… России — 20,6 рубля за упаковку в 75 граммов.

Овсянка с кленовым сиропом и миндальным молоком

Если упаковка отечественной овсянки за 90 копеек (500 граммов) навевает тоску, можно отведать безглютеновые хлопья с шоколадом за 9,1 рубля (375 граммов, что эквивалентно 24 рублям за кило). К ним прекрасно подойдут натуральный кленовый сироп за 36 рублей (250 миллилитров) и миндальное молоко за 14,1 рубля (1 литр). Запить можно соком лайма или маракуйи (11,3 и 10,2 рубля соответственно).

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