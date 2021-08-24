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Иммунолог назвал дату появления «суперкоронавируса»

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  • 24.08.2021, 8:48
  • 8,206
Иммунолог назвал дату появления «суперкоронавируса»
фото: adobestock

Прогноз озвучил специалист из Швейцарии.

В следующем году в мире может появиться более опасный вариант коронавируса. Об этом заявил ученый – иммунолог Сай Редди из Высшей технической школы Цюриха (Швейцария), сообщает mk.ru.

По мнению Редди, если различные штаммы SARS-CoV-2 соединятся, это приведет к новой пандемии с еще большим количеством летальных исходов. Опасаться такого развития событий стоит, поскольку «бета» и «гамма» варианты коронавируса уже развили мутации, что позволяет им заражать людей, имеющих антитела к COVID-19.

Как считает иммунолог, в будущем штамм «дельта» сможет обходить иммунитет, а «бета» и «гамма» станут еще более заразными. Поэтому ученым и медикам нужно как можно раньше распознать мутации вируса, чтобы адаптировать существующие вакцины и препараты.

Редди сравнил коронавирус и иммунитет с двумя танцорами и заметил, что танцевать предстоит еще долго, возможно – всю жизнь.

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