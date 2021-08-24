Foreign Policy: «Талибан» будет управлять Афганистаном через совет из 12 человек 24.08.2021, 8:52

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Часть из них будет из предыдущего правительства страны.

Руководство радикального движения «Талибан» намеревается сформировать совет для управления Афганистаном, в который они хотят включить 12 человек, в том числе некоторых членов предыдущего правительства страны. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к лидерам движения.

По информации издания, в совет, в частности, войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, а также сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара.

Источник, близкий к Барадару и Якубу, заявил, что они хотели бы включить в совет Ахмада Масуда — лидера сопротивления талибам в провинции Панджшер.

Как отмечает издание, талибы не желают восстанавливать в Афганистане пост президента или какого-либо иного единоличного лидера. При этом они намерены предложить некоторым членам предыдущего, поддерживаемого США, правительства министерские посты в новом кабинете на их выбор. «Талибан», таким образом, хочет создать правительство, которое будет выглядеть как можно более инклюзивным, чтобы повысить свои шансы на получение признания от международного сообщества.

Напомним, 15 августа талибы объявили, что Афганистан полностью находится под их контролем. Это произошло после захвата Кабула. Боевикам удалось подчинить большую часть страны и все крупные города за несколько недель. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан.

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