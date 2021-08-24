Тысячи белорусов с национальными флагами вышли площадь Независимости
- 24.08.2021, 9:06
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Каким был этот день в 2020-м.
Еще один красивый вечер прошел год назад на площади Независимости, пишет «Салідарнасць».
Как и все вечера той в 2020-м недели, сотни и сотни людей – сторонников перемен – вышли вечером на площадь Независимости. 24 августа около 20.00 неравнодушные общались между собой, стоя под бело-красно-белыми флагами, а также слушали спикеров, которые подходили к «свободному микрофону».