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Тысячи белорусов с национальными флагами вышли площадь Независимости

  • 24.08.2021, 9:06
  • 3,546
Тысячи белорусов с национальными флагами вышли площадь Независимости
фото: gazetaby.com

Каким был этот день в 2020-м.

Еще один красивый вечер прошел год назад на площади Независимости, пишет «Салідарнасць».


Как и все вечера той в 2020-м недели, сотни и сотни людей – сторонников перемен – вышли вечером на площадь Независимости. 24 августа около 20.00 неравнодушные общались между собой, стоя под бело-красно-белыми флагами, а также слушали спикеров, которые подходили к «свободному микрофону».

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