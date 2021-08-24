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Российские военные потеряли танк Т-90: подробности инцидента и фото

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  • 24.08.2021, 9:17
  • 9,746
Российские военные потеряли танк Т-90: подробности инцидента и фото

Командование Южного военного округа заявило, что танк «учился танцевать вальс».

В российском Волгограде жители Кировского района сообщили о том, что в поле обнаружили современный боевой танк. Боевая машина одиноко стояла посреди замусоренного поля, пишет «v1.ru».

Но история брошенного танка оказалась гораздо романтичнее, чем можно было себе представить. В пресс-службе Южного военного округа заявили, что танк там учился танцевать, и не что-нибудь, а настоящий танковый вальс.

— Танк не брошен, — заявили в ведомстве. — Он готовился к форуму «Армия-2021». Военные тренировали танковый вальс. Остальные боевые машины вывезли оттуда, этот танк также заберут.

Почему военная бронетехника находится на помойке и без какой-либо охраны и может в любую минуту стать жертвой мародеров, в пресс-службе ведомства пояснить затруднились.

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