закрыть
24 августа 2021, вторник, 11:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Подсанкционного олигарха Алексея Олексина лишили одного из направлений деятельности

  • 24.08.2021, 9:21
  • 5,744
Подсанкционного олигарха Алексея Олексина лишили одного из направлений деятельности
фото: белта

Санкции вбивают клин между Тараканам и крупным бизнесом.

Подсанкционного олигарха Алексея Олексина лишили одного из направлений деятельности. Лукашенко изменил указ о "национальном гаранте" оплаты таможенных платежей. Согласно изменениям, теперь гарантом может быть только государственное учреждение, сообщает euroradio.fm.

Компания "Белнефтегаз" Алексея Олексина была национальным гарантом оплаты таможенных платежей с 2018-го.

Правда, последние два месяца "Белнефтегаз" и без того не имел права заниматься этой деятельностью: в старой версии указа было указано, что организация должна иметь собственный банк. А Олексины в июне продали МТБанк и сейчас остаются без банковских активов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев