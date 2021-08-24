Подсанкционного олигарха Алексея Олексина лишили одного из направлений деятельности 24.08.2021, 9:21

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фото: белта

Санкции вбивают клин между Тараканам и крупным бизнесом.

Подсанкционного олигарха Алексея Олексина лишили одного из направлений деятельности. Лукашенко изменил указ о "национальном гаранте" оплаты таможенных платежей. Согласно изменениям, теперь гарантом может быть только государственное учреждение, сообщает euroradio.fm.

Компания "Белнефтегаз" Алексея Олексина была национальным гарантом оплаты таможенных платежей с 2018-го.

Правда, последние два месяца "Белнефтегаз" и без того не имел права заниматься этой деятельностью: в старой версии указа было указано, что организация должна иметь собственный банк. А Олексины в июне продали МТБанк и сейчас остаются без банковских активов.

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