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В США подготовили новый доклад о происхождении коронавируса

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  • 24.08.2021, 9:26
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В США подготовили новый доклад о происхождении коронавируса

Белый дом пообещал обнародовать его уже сегодня.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала готовность доклада о происхождении коронавируса. Его могут представить во вторник, 24 августа.

Об этом она заявила во время брифинга.

По словам Псаки, первым с докладом ознакомится американский президент Джо Байден, а позже ее, вероятно, обнародуют перед прессой.

«На самом деле это будет 24 августа — обозначьте в ваших календарях», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Она уточнила, что подготовка общедоступной редакции может занять несколько дней.

«Точной даты у меня для вас нет, но я ожидаю, что это произойдет через несколько дней — от пары до нескольких дней, начиная с завтрашнего», — пояснила Псаки.

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Расследование происхождения коронавируса

В середине января 2021 года команда из 13 экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань, откуда, как считается, началось распространение коронавируса, чтобы провести собственное расследование об источнике инфекции.

В черновике доклада ВОЗ отмечалось, что коронавирус нового типа имеет животное происхождение, а версия об утечке из лаборатории «крайне маловероятна». Миссия работала в трех направлениях: расследовала связь между распространением вируса и животным средой, изучала характер распространения вируса в Ухане и анализировала пробы окружающей среды.

Ученые пришли к выводу, что Ухань мог быть не первым городом, где коронавирус SARS-CoV-2 передался людям, а животные, которые стали источником вируса, до сих пор не определены.

После возвращения из Уханя руководитель экспертной группы ВОЗ Петер Бен Эмбарек сделал новые заявления, которые контрастируют с его словам на пресс-конференции. Он рассказал, что ученые обнаружили признаки того, что вспышка коронавируса в 2019 году был намного больше, чем считалось ранее.

В середине июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пока рано исключать версию о том, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае. Он также призвал Пекин к открытому сотрудничеству.

Гебрейесус сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19. Китай заявил, что не будет выполнять предложенный Всемирной организацией здравоохранения план второго этапа расследования.

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