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Президенты стран Балтии и Польши анонсировали дополнительные санкции против режима Лукашенко

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  • 24.08.2021, 9:30
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Президенты стран Балтии и Польши анонсировали дополнительные санкции против режима Лукашенко
фото: flickr.com

Заявление по Беларуси было сделано на саммите в Киеве.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию по Беларуси, они отметили, что проблемы с мигрантами не заставят их изменить позицию в отношении политического кризиса в республике. Заявление, подписанное главами четырех государств, опубликовано на сайте президента Польши.

Президенты отметили, что в августе прошлого года белорусские власти не прислушались к голосу своих граждан, которые надеялись, что "имеют право решать будущее своей страны на свободных выборах", а "вместо надежды были страх и широко распространенные репрессии".

"Мы, президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, солидарны против агрессивного и дестабилизирующего поведения Александра Лукашенко и белорусских властей. Убеждены, что воля белорусского народа должна быть главным ориентиром при формировании будущего Республики Беларусь, – говорится в заявлении. – Выражаем глубочайшие соболезнования 631 политзаключенному [по состоянию на 13 августа] и их родственникам. Все политические заключенные должны быть освобождены и восстановлены в правах".

По мнению глав четырех государств, единственный способ положить конец политическому кризису в Беларуси – всесторонний национальный диалог, ведущий к свободным и справедливым выборам.

Эстония, Латвия, Литва и Польша поддерживают международные санкции партнеров по НАТО против белорусского режима, в рамках сотрудничества с союзниками в отношении властей Беларуси будут введены дополнительные ограничения, подчеркивается в декларации.

Четыре президента миграционный кризис на границе с Беларусью назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Науседа призвал глав Латвии, Польши и Эстонии добиваться более активного участия структур ЕС и финансовой поддержки в ответ на гибридную атаку со стороны режима Лукашенко, сообщается на сайте президента Литвы.

"Предлагаю вместе инициировать проведение дискуссий в Брюсселе по нескольким вопросам: необходимости пересмотра миграционной политики ЕС и правовых актов, регламентирующих охрану внешних границ, а также возможности получения финансирования ЕС для строительства физического барьера на границе с Беларусью", – подчеркнул Науседа.

Левитс, Кальюлайд, Науседа и Дуда прибыли в Киев для участия в первом саммите Крымской платформы.

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